(Referandum sonuçları ve erken seçim) Erdoğan: Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur (4 SON)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genişlemeden sorumlu zat ismini bile vermeyeceğim gidiyor bizler için küstah tabirini kullanıyor. Aynaya baksın ya. Küstahlar bize küstahlık taslayamaz. İleriye gidenler aynı karşılığı bulacaklar. Türkiye ile böyle gayri ahlaki bir yarışa girilemez. Aynı cevabını alırlar. Bir taraftan müzakere masasında olacaksın bir taraftan da bunu yapacaksın" dedi.

"SNEİJDER HOLLANDALILAR GİBİ DÜŞÜNMÜYOR"



Erdoğan, "Bizim yatırımcılarla işimiz yok ki bizim baştaki yöneticilerle işimiz var. Bizim yatırımcılarla hukukumuz ayrıdır. O ülkenin yöneticileri ile hukukumuz yarıdır. Mesela burada futbol oynayan Sneijder Hollandalılar gibi düşünmüyor. 'Eşimle birlikte gayet iyi bir konumdayım' diyor" dedi.

"16 NİSAN'DAN SONRA A'DAN Z'YE HÜKÜMETİMİZLE OTURACAĞIZ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"



Erdoğan, "16 Nisan birçok şeyleri belirleyecek. A'dan Z'ye hükümetimizle oturacağız gözden geçireceğiz hayırlısıyla" dedi.

(REFERANDUM SONUÇLARI) "YÜZDE 52'NİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE BEKLİYORUM"



Referandum anketleriyle ilgili Erdoğan, "Evet oylarının her geçen gün önde ve yükselerek devam ettiğini biliyoruz. Asıl hedefimiz yükselen 'Evet' oyların çok daha yükselmesi. Yüzde 52 ile milletim cumhurbaşkanı seçti. Diyoruz ki şimdi milletim MHP'nin yaklaşımı ortada, AK Parti'nin yaklaşımı ortada ve bunun yanında BBP'nin yaklaşımı, Saadet Partisi'nin yaklaşımı ortada yönetici kadro hayır dese de tabanda evet oyları olduğuna inanıyorum. Yine inanıyorum ki CHP'ye gönül vermiş olan vatandaşlarım da Kandil'dekilerle beraber olmayacaktır. Kandil 'Hayır' diyor. Bu yüzden biz 'Hayır' diyemeyiz diyecek olan vatandaşlarımda bu yaklaşımı görüyorum. Yüzde 52'nin çok çok üstünde bekliyorum. Diyarbakır, Van oralara da gideceğiz inşallah. Araziden gelen araştırmalar da iyi. Yönetim sistemi burada yeniden inşa ediliyor" açıklamasında bulundu.

"DERDİM ŞU; 'EVET'İ YÜZDE 60'LARIN ÜZERİNDE TAÇLANDIRALIM"



Erdoğan, "Hükümet bir defa işin başında, Kasım 2019'a kadar Türkiye'de idari noktadan bahtsızlık söz konusu değil ki. Kendileri (CHP) hiç buralara gelmeyeceği için toparlamaya çalışıyorlar. Biz 49,5'la birinci parti olduğumuz dönemler oldu. Ama 34,5'la da iki parti girdik. Ondan sonraki süreçlerde hep yüzde 60'ın üzerinde olduk. Benim derdim şu; 'Evet'i yüzde 60'ların üzerinde taçlandıralım. Çünkü bunu bu şekilde taçlandırdığınız zaman parlamentodaki gücü bu defa yeni yönetim sisteminde de yakalamak suretiyle Türk tipi başkanlık sistemini dünyaya örnek olarak sunma fırsatını yakalarız. Bu bakımdan çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

(BAHÇELİ'NİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞI TARTIŞMALARI) "GÖNLÜMDEN GÜZEL ŞEYLER GEÇİYOR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını" düşünüp düşünmediğine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirmesi istenen Erdoğan, "Bunlar şu anda çok erken. Hedef 2019. 2019'a kadar mevcut olana hükümetimizin tasarrufunda olan bir çok şeyler var. 2019'dan sonra şahsım adaya gösterilirse ayrı bir konu gösterilmezse ayrı bir konu. Kasım 2019'dan sonra. Şu anda erken olur. 16 Nisan bir çok şeyin belirlenmesine vesile olur. Gönlümden güzel şeyler geçiyor" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A 'DİKTATÖR' DEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ VAR. AMA ERDOĞAN'IN SİZE FAŞİST VEYA NAZİ DEME HAKKI YOK"



Erdoğan, "Erdoğan'a 'diktatör' deme özgürlüğünüz var. Ama Erdoğan'ın size faşist veya nazi deme hakkı yok. Kusura bakmasınlar. Erdoğan'a bunlar diktatör demeye ettikleri sürece ben de bunlara yanı kavramlarla hitap etmeye devam edeceğim" dedi.

"MERKEL BEN YA DA BAKANIM BUNU SÖYLETMEDİ DİYEMEZ"



Alman haber alma istihbarat örgütü başkanının FETÖ yapılanması ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirmesi istenen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bir istihbarat örgütünün başı böyle bir açıklama yapamaz. Ben söylemedim sen söyle diyen bir yönetimin açıklamasıdır. Burada Merkel ben ya da bakanım bunu söyletmedi diyemez. Çıksın bunun hesabını sorsun. Böyle bir açıklama yapılıyorsa bunun arkasında başka bir şey vardır. Bu Alman yönetimini nereye oturduğunu da gösteriyor. Türkiye bunun kararını verir sen ne anlarsın cemaatten. Gamalı Haç. Nerede oldu Almanya'da. Aynı şey Hollanda'da, Avusturya'da bütün bunları yaptılar. Niye rahatsız oluyorsunuz

BUNLAR NAZİZMİN AYAK SESLERİ



Bunlar Nazizmin ayak sesleri. Bizim mabetlerimize bunları yapıyorsanız bizden başa bir tanım beklemeyin. Biz hiçbir kilisenin kapısına, camına herhangi bir yerine böyle bir şeyin yapılmasına izin vermedik vermeyiz."

"RUSYA'NIN VE ABD'NİN YPG'YE PYD'YE PKK'YA GÖSTERDİKLERİ İLGİ BİZİ ÜZMEKTEDİR"



Erdoğan, "Rusya'nın ve ABD'nin YPG'ye PYD'ye PKK'ya gösterdikleri ilgi bizi üzmektedir. Bunların bu arazilerden uzaklaştırılması lazım. Bu olmazsa bizim Suriye'deki görevimiz bitmiş olmuyor. Neymiş onları rejim davet etmiş. Her davete icabet edilmez. Bak generallerimiz bir araya geldiler; bunlar üzerinden hareket edeceğiz. Ondan sonra da nihai kararımızı veririz. Ama kimse Türkiye artık çekilsin diyemez. Rejim davet etti diye herkes her yere girmemeli. Bunu Türkiye ile konuşacaksınız. Henüz tehditlerden arınmış değiliz" diye konuştu.

DHA