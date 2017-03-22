Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

– SURİYE tarafından keskin nişancı silahıyla açılan ateşle nöbet tuttuğu Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde şehit olan er Hüseyin Koroç’un acı haberi, Şanlıurfa’daki baba evine ulaştı. Oğlunun şehit olduğu haberine alan 5 çocuk annesi Fatma Koroç, Arapça ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde bulunan Bükülmez Karakolu'nda görevli piyade er 21 yaşındaki Hüseyin Koroç, sınır hattında nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateşle şehit oldu. Koroç'un şehit olduğu haberi, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Hayati Harrani Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. Askeri yetkililer gittikleri evde şehit er Koroç'un annesi Fatma Koroç'a acı haberi verdi. Aldığı acı haberle yıkılan anne, Arapça ağıt yaktı. Şehit annesini komşuları ve haberi duyarak eve gelen yakınları teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, yetkililer nakliyecilik yapan baba Ahmet Koroç da acı haberi vermek üzere çalıştığı yere gitti. 5 çocuğunun en büyüğü olan oğlu Hüseyin'in ölüm haberiyle yıkılan acılı anneyi ise kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Yakınlarını yasa boğan şehit er, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA