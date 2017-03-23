Şehit er Hüseyin Koroç, Şanlıurfa'da toprağa verildi

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde nöbet tutarken Suriye tarafından keskin nişancı ateşiyle şehit olan piyade er 21 yaşındaki Hüseyin Koroç'un cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin ailesi, törene asker parkası giyerek katıldı.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Bükülmez Jandarma Karakolu'nda görevli piyade er Hüseyin Koroç, dün sınır hattında nöbet tutarken Suriye'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden açılan ateşle şehit oldu. Şehit piyade er Koroç'un cenazesi, sabah saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehit Koroç'un yakınları, burada Arapça ağıtlar yakıp terör örgütü PKK'ya lanet okudu.

Şehit için daha sonra öğle vakti Eyyüp Peygamber Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ ASKER PARKASI GİYDİ

Cenaze törenine şehidin babası Ahmet, annesi Fatma Koroç ve kardeşleri asker parkası giyerek katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağıyla örtülü tabutuna kapanan Ahmet ve Fatma Koroç çifti, uzun süre gözyaşı döktü. 5 kardeşin en büyüğü ve 6 aylık asker olduğu belirtilen şehit piyade er Hüseyin Koroç'un cenazesi, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA