Sivillerin bombalanmasına, hatalı keşif uçuşu neden oldu iddiası

Suriye’nin Mansura beldesine 20 Mart tarihinde yapılan bombardımanda 33 sivilin öldüğü, bu faciada Tornado uçaklarının gönderdiği ların kullanıldığı iddia edildi.

Suriye’nin Rakka kenti yakınlarında uluslararası koalisyon güçleri tarafından 20 Mart’ta gerçekleştirilen ve 33 sivilin öldüğü hava saldırısında Almanya’nın dahli olabileceği öne sürüldü. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre, Almanya’nın İncirlik Üssü’nde konuşlu bulunan Tornado keşif uçakları, 19 Mart’ta Rakka yakınlarındaki Mansura beldesinde keşif uçuşu yaptı ve çektiği ları uluslararası koalisyona aktardı. Bir gün sonra yapılan hava saldırısında ise, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bildirdiğine göre, eskiden okul olan ancak şu anda sığınmacıların kaldığı binada 33 sivil hayatını kaybetti.

Gizli oturum yapıldı

Alman Savunma Bakanlığı bugün yaptığı gizli oturumla Federal Parlamento Savunma Komisyonu üyelerini konu hakkında bilgilendirdi. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberinde, Tornadolar tarafından gönderilen larla bombardıman arasında belirli bir süreç bulunduğu, bu süre zarfında insansız hava araçları ve insan kaynakları da kullanılarak ek bilgi edinildiğine dikkat çekilirken, Alman Hava Kuvvetleri tarafından gönderilen ların bombardımanda ne derece etkili olduğunun netlik kazanmadığı kaydedildi. Savunma Bakanlığı’nın ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Almanya’nın Ocak 2016 tarihinden bu yana İncirlik Üssü’nde 250 dolayında askeri ve 6 adet Tornado keşif uçağı görev yapıyor. Suriye ve Irak üzerinde keşif uçuşu yapan Alman Hava Kuvvetleri, çektiği yüksek çözünürlüklü ları IŞİD’e karşı mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerine aktarıyor.

DHA