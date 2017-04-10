Soğuk hava deposunda dehşeti yaşadılar

Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla), (DHA) BODRUM'da, soğuk hava deposuna kilitlenip, bir hafta içinde 500 bin lira vermemeleri halinde öldürülmekle tehdit edildikleri ileri sürülen kafeterya işletmecisi ile yanında çalışan bir kişi, polis tarafından kurtarıldı. Olayın şüphelisi 7 kişiden 5'i Fethiye'de, 2'si Bodrum'da yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları suç aleti silah ve malzemeler ise gömdükleri ıssız alanda bulundu.

Geçen 6 Nisan'da, Bodrum'daki bir kafteryada cam kırılma sesi duyan çevredekiler, kavga olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kafeteryanın işletmecisi A.E. ile yanında çalışan H.B.'yi soğuk hava deposunda kilitli buldu. A.E. ve H.B., kurtarıldı. Kurtarılan iki kişiden H.B. ifadesinde, olay günü saat 02.00 sıralarında gelen ve yüzlerinde 'Vendetta' ile 'Batman' maskeleri bulunan iki kişinin, pompalı tüfekle camı kırıp, içeri girdiklerini, cop ve elektrikli şok aleti ile kendisini darp edip, etkisiz hale getirdikten sonra, patronu A.E.'yi arayıp, işyerine çağırmasını istediklerini söylediği belirtildi. İki saldırganın, işyerine gelen A.E.'ye kasanın yerini sorduklarını para olmadığını görünce de iddiaya göre, 'Bir hafta içinde 500 bin TL hazırla. Aksi takdirde ikinizi de öldüreceğiz' diyerek, cep telefonlarına da el koyup, H.B. ile soğuk hava deposuna kilitledikleri öğrenildi.

İfadelerden yola çıkan polis, toplam 27 işyeri ve MOBESE kamerası kaydını incelemeye alıp, 3'ü dışarıda otomobilde gözcü olarak kaldığı anlaşılan 5 şüphelinin Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne kaçtıkları tespit edildi. Aralarında kafeteryaya maskeyle girdikleri ileri sürülen Y.E.A. (17) ve S.M.'nin (20) de bulunduğu şüpheliler, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak saklandıkları evde yakalanıp, Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin polisteki sorgularında, olayın planlama aşamasında yar aldığını belirlenen 2 kişi de Bodrum'da kaldıkları evde yakalandı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları gömdüklerini söyledikleri Ortakent Mahallesi'ndeki ıssız bir arazide Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 cop, 2 elektroşok cihazı ele geçirildi. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Saldırganların A.E. ve H.B.'yi kilitledikleri, işyerine ait soğuk hava deposunun çalışır vaziyette olduğu, çevredekilerin cam kırılma sesini duyup, polise haber vermemiş olmaları halinde ikilinin soğuktan donma ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi.

DHA