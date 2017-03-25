Sokakta kalan 5 kişilik aile, altına teker koyduğu gardırobu eve dönüştürdü (2)

YER OLMADIĞI İÇİN SIRAYLA UYUYORLAR

Şanlıurfa'da, gardıroptan yaptıkları tek göz odalı evde 3 çocuğuyla yaşamaya çalışan Veysi ve Dilek Hurma çifti, geceleri yer olmadığı için sırayla uyuyor. Ailenin haberlere konu olmasının ardından bazı vatandaşlar yardım için Hurma ailesiyle irtibata geçti. Veysi Hurma, geceleri içeride yer olmadığı eşiyle sırayla uyuduğunu belirterek, "Bugün 2'nci günümüze giriyoruz. Dün gece eşim ve çocuklarım bu dolapta uyudu, ben de dışarıda nöbet tuttum. Yaşadığımız bu durumun haber olması üzerine çok sayıda vatandaş bizlere yardım elini uzatmak için bizimle irtibatta geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Benim tek isteğim, sürekli bir iş istiyorum. Ben de bu devletin bir ferdiyim. Bana da yardım elinin uzatılmasını istiyorum. Eğer bu yardımlar olmazsa gerekirse bir ömür boyu bu dolapta ailemle birlikte yaşamaya razıyım" dedi.

'GECELERİ SOĞUK OLUYOR'

2 gündür 3 çocuğuyla birlikte gardırobun içinde yatıp kalktıklarını ifade eden Dilek Hurma ise, "İnsan zorluğa alışınca, her şey kolay geliyor. Şimdilik ben ve çocuklarım buraya alıştık. Yemeği bu dolapta hazırlıyorum. Bazen komşularımız yemek getiriyor. Tuvalet ihtiyacımızı cami ve komşularımızda gideriyoruz. Tek sıkıntımız gece olunca içerisi çok soğuk oluyor. Bize yardım elini uzatanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

DHA