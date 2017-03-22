Suriye'den açılan ateşle 1 asker şehit (2) yeniden

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nin Bükülmez Karakolu'nda nöbet tutan piyade er Hüseyin Koroç, Suriye'nin PYD/PKK bölgesinden keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu şehit oldu.

2'nci Hudut Alay Komutanlığı Bükülmez Hudut Karakolu Komutanlığı'nda saat 08.45'de nöbet tutan piyade er Hüseyin Koroç, Suriye'nin PYD/PKK bölgesinden keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Genelkurmay'dan konu hakkında yapılan açıklama şöyle dendi:

'22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur. Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur."

DHA