Ters lale toplarken kayalıklardan düşüp mahsur kaldı, 7 saatte kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde ters lale toplamak isterken kayalıklardan 30 metre aşağıya yuvarlanıp yaralanan 50 yaşındaki Hamit Özer, AFAD'ın 7 saatlik çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Hamit Özer, dün öğle saatlerinde eşiyle birlikte Afşin'in ünlü bitki çeşitlerinden olan ters lale toplamak için Tanır Mahallesi kırsalına gitti. Daha çok dağlık ve kayalık bölgelerde yetişen ters lalelerden toplamaya çalışan Özer, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandı. Düşme sonucu sol kolu ile sağ ayağı kırılan ve kayalıklarda mahsur kalan Hamit Özer'in eşi, cep telefonu çekmediği için mahalleye giderek vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Malatya'dan da ambulans helikopter gönderildi.

Tüm çabaların sonuçsuz kalması üzerine AFAD'dan yardım istendi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi ambulans helikopterle Hamit Özer'in bulunduğu bölgeye yakın bir noktaya götürüldü. Uzun uğraşlar sonunda Özer'in olduğu yere ulaşan ekipler vakit kaybetmeden kurtarma çalışmalarına başladı, havanın kararması nedeniyle helikopter dönmek zorunda kaldı. Hamit Özer'i sedyeye alan AFAD ekipleri daha sonra sedyeyi halat yardımıyla yukarıya çekti. Ekipler daha sonra yaralıyı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 7 saatlik bir çalışma sonunda kurtarılarak ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA