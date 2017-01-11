Türkiye'de 11 günde 20 kişi karbonmonoksitten zehirlenip öldü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart, kış mevsimi ile birlikte yurdun çeşitli illerinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerinin de artış gösterdiğini belirterek, 2017 yılının ilk 11 gününde, lodos, yakma ve baca sistemlerindeki olumsuzluklar nedeniyle 131 zehirlenme olayı meydana geldiğini, 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek, önlem alınmasını istedi.

İbrahim Mart, düzenlediği basın toplantısında, karbonmonoksit zehirlenmelerini değerlendirdi. Mart’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 2016 yılında toplam bin 271 kişi karbon onoksit gazından zehirlendi, zehirlenenlerden 163 kişi hayatını kaybetti.

2017 yılının ilk 11 gününde, Bursa, Sivas, Konya, Samsun, Sakarya, Kastamonu, Elazğ, Ardahan, Adana, Çankırı, Tekirdağ, İzmir, Kırşehir, Eskişehir'de 131 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden 20'si de hayatını kaybetti.

Zehirlenme ve ölümün nedeninin mangaldan, sobadan, bacadan ya da şofbenden sızan karbonmonoksit gazı olduğunu vurgulayan İbrahim Mart, "İki yıllık süreçte bu zehirlenme ve ölümlerden pek de ders ve önlem alınmadığını görmekteyiz" dedi.

Bursa'da da özellikle şiddetli lodoslu havalarda, zehirlenmelerin çok olduğuna dikkat çeken Mart, bu durumun kabul edilebilir olmadığını, ülkeye ve kente yakışmadığını söyledi.

DHA