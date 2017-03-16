Vodafone 'Akıllı Şehirler Online Platformu'na bir ayda 750 fikir geldi

Vodafone tarafından hayata geçirilen ve www.sehirsizin.com adresi üzerinden hizmete sunulan "Akıllı Şehirler Online Platformu"na bir ay içinde, ulaşım, enerji, çevre konularında yoğunlaşan 750’den fazla fikir ve talep iletildi.

Vodafone'nun hazırladığı platform, vatandaşlar ve belediye arasındaki iletişimi artırmak ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın destekleriyle hayata geçirildi.

Türkiye'de ilk defa tüm kentler için üretilen fikirlerin tek bir platformda yer aldığı “Akıllı Şehirler Online Platformu”na en çok talep ve öneri yüzde 35 ile İstanbul’dan geldi. Vatandaşların en çok paylaşım yaptıkları alanların başında yüzde 33 ile ulaşım gelirken, enerji ile ilgili talepler yüzde 29, çevre ve yaşam kategorisindeki talepler ise yüzde 15’lik pay aldı.

Türkiye’nin 64 kentinde aktif olarak kullanılan platforma büyükşehirlerden erişim yüzde 93 düzeyinde gerçekleşti. En çok talep ileten kentlerde İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Vatandaşların kendi kentleri için ürettikleri fikirlerin TBV uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili belediyelere iletildiği platform kanalıyla belediyeler de kent sakinlerinin talep ve istekleriyle ilgili fikir alabiliyor.

Herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan “Akıllı Şehirler Online Platformu”na üye olan kullanıcılar, yaşadıkları kenti seçtikten sonra anketlere katılabiliyor, fikirlerini paylaşıp sunulan fikirleri değerlendirebiliyor ya da yorum yapabiliyor.

İncelendikten sonra uzmanlara ve ilgili kurumlara yönlendirilen sorunlar ve çözüm önerileri arasından başarılı bulunanlar da ödüllendiriliyor.

Platform ile akıllı kentleşme konusunda tüm tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, "Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için olduğu kadar, bireylere doğrudan hizmet ulaştıran başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kuruluşları için de kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi. (lı)