Yanan otomobilden 2 bin 225 paket kaçak sigara çıktı

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesi'nde yanan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobilden, 2 bin 225 paket kaçak sigara çıktı.

İlçeye bağlı Lalegölü Köyü'nde yangın çıkan ve sürücüsünün aracını terk ettiği otomobili görenler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil kısa sürede söndürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söndürülen 01 V 8099 plakalı otomobilde inceleme yaptı. Kontrolde aracın bagaj ve arka koltuklarında değişik markalarda bir kısmı yanmış 2 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otomobilini bırakarak kaçan 24 yaşındaki M.D. ise jandarmanın kısa süreli takibi sonucunda Mustafebeyli yolunda yakalandı. Teknik bir arıza nedeniyle yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. 31 bin 150 lira idari para cezası uygulanan sürücü ise serbest bırakıldı.

DHA