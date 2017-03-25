Yıldırım: FETÖ Saidi Nursiye, PKK Kürtlere ihanet etti (3)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Aydınlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, uçak bileti satışı yapan Muhammet Sualp'in işyerini ziyaret ederek, birlikte çay içti. Miting sırasında Başbakan Binali Yıldıram'a seslenerek çay içmeye davet ettiğini belirten Sualp, "Sayın Başbakan'a ricada bulundum ve kendisini işyerime çay içmeye davet ettim. Sağolsun kendisi beni kırmadı ve iş yerimi onurlandırdı. Kendisinin öğütlerini aldık, kararımızı söyledik. Bizi onurlandırdı" dedi.

Esnaf gezisinin ardından Başbakan Yıldırım, kendisine ilgi gösteren vatandaşlara çikolata ikram ederek, hatıra ı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

DHA