Zeytinburnu'nda motosiklet kazası: 1 ölü,1 yaralı

ZEYTİNBURNU'nda akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasında oturan arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza Zeytinburnu Sahilyolu Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 EF 142 plakalı motosiklet sürücüsü Erkan Çalışkan (36), beraberindeki arkadaşı Taner Arda(36) ile birlikte akşam saat 23.00 sırlarında Bakırköy'den Eminönü istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası motosiklet çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çalışkan ve Arda yola fırladı. Yoldan geçen sürücüler hemen yardıma koşarken, bir yanda da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışkan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Taner Arda'nın da hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan Çalışkan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde önlem aldı. Araç trafiğini ise kontrollü bir şekilde sağladığı görüldü. Polis ekipleri kaza sonrası olay yeri çalışması yaptı. Kaza sonrası savrulan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Ayrıca yola dağılan motosiklet parçaları da temizlik ekipleri tarafından toplanırken, polis ekipleri yolu tamamen açtı. Bu sırada kaza yapan motosikletin gidonunda kaskların asılı olması dikkat çekti.

Kaza sonrası hayatını kaybeden Arda'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA