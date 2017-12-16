Son dakika… İçişleri Bakanı’ndan Yavuz Yılmaz açıklaması

Süleyman Soylu: Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik.

İSTANBUL’da eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları’ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili ilk resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleman Soylu bütçe görüşmelerinde, Yavuz Yılmaz’ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Soylu “Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali ve emniyet müdürü ile temas kurduk. Sayın Yılmaz şu anda ABD’den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz’ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.” dedi.