Son dakika… İstanbul’da kahvehane tarandı

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar defalarca kahvehaneye ateş açtı. Olayla ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleşti. 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar defalarca kahvehaneye ateş açtı. Olayla ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Gaziosmanpaşa’da Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi’nde bulunan kahvehaneye saldırı saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde aracıyla hızlı geçtiği belirtilen 20-25 yaşlarındaki bir kişi ile kahvehane sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ayrılan sürücü bir süre sonra kalabalık bir grup geri döndü.

Grup, kahvehanenin camlarına ateş açtı. Kimsenin yara almadığı olayda, içerideki masa ve sandalyelere de zarar veren saldırganlar kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için inceleme başlattı. (DHA)