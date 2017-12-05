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Trabzon’un Tonya ilçesinde PKK’ya ait sığınak bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

09:075 Aralık 2017
Gündem
Trabzon’un Tonya ilçesinde PKK’ya ait sığınak bulundu
Trabzon'un Tonya ilçesi Erikbeli Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi, sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Gümüşhane geçiş bölgesinde yer alan Tonya ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası’nda terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait bir sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. resimid_4294002
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FOTO: İHA

FOTO: İHA

TRABZON (İHA)

Son güncelleme: 09:1005.12.2017
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