Türkiye’ye umudu hatırlatan köpek: Kuyu

İstanbul'da Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. 10 gün boyunca nasıl kurtarılacağı düşünülen yavru, sonunda Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Kuyudan çıkan minik köpeğe “Kuyu” ismi verildi.
Kuyuya düşen ‘Kuyu’yu kurtarmak için hayvanseverler, veterinerler, itfaiye ekipleri ve AFAD gelen ihbar üzerine 10 gündür duraksız çalışmıştı.
Uzun süredir Kuyu’yu kurtarmak için nöbet tutanlar, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerin hazırladığı “robotik kol” ile eşine az rastlarız bir kurtarma operasyonuna imza attı. Bu buluş aynı zamanda, yeni neslin bilime neden daha fazla önem vermesi gerektiğinin yanıtı gibiydi.