Türkiye’ye umudu hatırlatan köpek: Kuyu

Türkiye'nin gündemi haline gelen ve 10 gündür herkesin 10 metrelik kuyudan çıkarmaya uğraştığı yavru köpek, bugün sabah saat 05:50'de kuyudan çıkarıldı. Mutlu son anında büyük bir gürültüyle kutlandı...

Türkiye'nin gündemi haline gelen ve 10 gündür herkesin 10 metrelik kuyudan çıkarmaya uğraştığı yavru köpek, bugün sabah saat 05:50'de kuyudan çıkarıldı. Mutlu son anında büyük bir gürültüyle kutlandı...

İstanbul'da Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. 10 gün boyunca nasıl kurtarılacağı düşünülen yavru, sonunda Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Kuyudan çıkan minik köpeğe “Kuyu” ismi verildi.

Kuyuya düşen ‘Kuyu’yu kurtarmak için hayvanseverler, veterinerler, itfaiye ekipleri ve AFAD gelen ihbar üzerine 10 gündür duraksız çalışmıştı.

Kuyuda kaç saat kaldı? 288 Kuyu'nun esareti Sondaj kuyusuna düşen ve orada kurtarılmayı bekleyen sevimli köpek, en az 288 saat orada mahsur kaldı.

Uzun süredir Kuyu’yu kurtarmak için nöbet tutanlar, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerin hazırladığı “robotik kol” ile eşine az rastlarız bir kurtarma operasyonuna imza attı. Bu buluş aynı zamanda, yeni neslin bilime neden daha fazla önem vermesi gerektiğinin yanıtı gibiydi.

ʻʻ Ne demişti? Ekip getirdiği ekipman sayesinde artık köpeğe ulaşabiliyoruz. Yatay hareket eden bu ekipmanla birlikte sepet içinde Kuyu adını verdiğimiz köpeğin bugün çıkarılacağını düşünüyoruz Şebnem Aslan - HAYKONFED

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