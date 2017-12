Uğur Dündar’dan ders niteliğinde cevap!

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası'nda seyircilerden gelen mesajlara da yer verdi. Ancak gelen bir mesaj Dündar'ı kızdırınca yanıtı ders niteliğinde oldu.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta Edirne’de sevenleriyle buluştu.

Usta gazeteci Dündar, bir seyircinin kendisine gönderdiği mesaja sert cevap verdi. Nesim Aksakal’ın ‘Bir de şu programları Batman’da, Yozgat’ta, Hakkari’de yapın’ sözlerine karşılık Usta gazeteci Dündar, “Nesim Bey, siz uzaydan felan mı geldiniz acaba? Kaç kez söyledim biz yurdun her tarafına gitmek istiyoruz ancak oradaki AKP’li başkanlar bize salon vermiyorlar. Böyle oturduğunuz yerden ahkam kesmek kolay. Biz buraya gelmek için kaç saat yol katettik siz biliyor musunuz? Bundan haberiniz var mı? Bizim aklımıza gelmiyor sanki. Ayrıca şunu da bilin siz Hakkari’de Suvari Halil Tepesi’ni bilmezsiniz ama, şu anda belki orası karla kaplıdır. Türkiye’de ilk karla kapanan yollardan biridir. Oradan Beytüşşebap’a inilir. Ben oraları karış karış gezmiş bir adamım. Hem de at sırtında. Benim Türkiye’de gitmediğim yer kalmadı. Bizi seyretmeye bilirsiniz ama bize akıl satmaya kalkmayın. Biz bu cennet vatanın her karış toprağını kutsal sayarız ve gitmek için uğraşırız” cevabını verdi.

İLGİLİ HABER Hüsnü Mahalli'den 'Kudüs' meselesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar

Dündar, bu cevabından sonra salonda büyük alkış aldı.