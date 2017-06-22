Ve şortlu kıza saldıran zanlı tutuklandı

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Ercan Kızılateş, "tutuksuz yargılanmasına" karar verilerek serbest bırakıldı. Ercan Kızılateş, "Vergi kanuna muhalefet" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu için tekrar cezaevine götürüldü. Öte yandan savcılığın, zanlının serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi. Hakim itiraz üzerine saldırganın tutuklanmasına karar verdi.

Pendik’te şort giydiği gerekçesiyle Asena Melis Sağlam’a hakaret ederek darp ettiği gerekçesi ile tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Ercan Kızılateş, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Ercan Kızılateş’in tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Savcılık, zanlının serbest bırakılmasına itiraz etti. Hakim itiraz üzerine saldırganın tutuklanmasına karar verdi.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Tutuklama gerekçesi, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” , “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “hakaret” ve “kasten yaralama“ olarak açıklandı.

ADLİYE KORİDORUNDA KENDİSİNİ SAVUNDU

Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili olarak hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. “Darp ettiğim yalan” diyen Kızılateş, “Görüntüler çok açık, darpetme olayı yok” dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, “Kameraları görmüyor musunuz, tabi ki bana saldırdı” şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Ercan Kızılateş soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Hakaret” , “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve”Kasten yaralama” gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

Mahkeme, Ercan Kızılateş’in , “tutuksuz yargılanmasına” karar vererek serbest bıraktı. Mahkeme, “şortlu kıza saldırı” şüphelisinin tutuklama istemini, suçun “basit yaralama” kapsamında kalma ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.

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CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Minibüsteki saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ercan Kızılateş, “Vergi kanuna muhalefet” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu için tekrar cezaevine götürüldü.

Saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam‏ ise kararın ardından sosyal medya hesabından şöyle dedi:

“Gönüllü olarak davamı üstlenen avukatım Nuriye hanım ve vicdanlı savcımız itirazı sayesinde şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir!”