Veysi Kaynak’tan İran’a cevap: Yanlış tercüme olabilir

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, dün CNN Türk'te yaptığı İran'dan Türkiye'ye 3 milyon mülteci gelebileceği söylemiyle ilgili İran Dışişleri Bakanlığı'nın "alakasız ve tuhaf" yorumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak, "İran'a yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum, sözlerim bağlamından kopartıldı" dedi.

Veysi Kaynak, “Avrupa kendi güvenliğinin Türkiye’den başladığını bilmelidir ve ona göre hareket etmelidir. Şunu ifade ettim, ‘sadece Suriyeli göçmenler meselesi değil, Türkiye, İran’ın daha doğusundan gelip, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye kalkışan, bunun için çaba gösteren bir başka mülteci sorununu engelliyor’ dedim. Bizim İran sınırımızda, Van’da, Ağrı’da, Iğdır’da kolluk kuvvetlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın, Emniyet teşkilatımızın en önemli faaliyet alanlarından biri bu olmuştur. 2016 yılında 30 bin düzensiz göçmenin Türkiye’ye üzerinden Avrupa’ya gitmesini engelledik. Bu insanları yakaladık. Bu yılın ilk 3 ayında da yine 3 bin civarında… Bu mücadeleyi yaptığımızı ortaya koydum. Yoksa ‘Türkiye’ye İran’dan yeni bir göç dalgası bekliyoruz, bu yeni göç için hazırlıklıyız’ asla böyle bir şey söylemedim, ‘Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir’ de demedim” dedi.

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“‘İRAN BİR DÜZENSİZ GÖÇÜ TARİK EDİYOR, TEŞVİK EDİYOR’ FALAN DEMEDİM Kİ”

Veysi kaynak söylediklerini şöyle ifade etti:

“Benim söylemim tam da budur, ‘Türkiye, İran’ın doğusundan gelip, İran üzerinde Türkiye’ye, Türkiye üzerinden de Avrupa’ya geçebilecek düzensiz bir göç hareketini de başarıyla engelliyor’. Tam söylediğim budur. Evet başarıyla engelliyor. İran tarafının açıklamasına gelince, İran tarafının da bu açıklamayı yanlış tercüme ettiğini düşünüyorum. Ben ‘İran bir düzensiz göçü tarik ediyor, teşvik ediyor’ falan demedim ki. İran tarafı biz yıllardan beri en fazla mülteciyi yönetiyoruz, çok başarılıyız Türkiye’nin aklına ihtiyacımız yok’ demiş. Tabi herkes aklının hayrını görsün. Benim söylediğim tam da budur, ‘İran üzerinde Türkiye’ye gelecek, İran’ın daha doğusundan Afrika’nın daha doğusunda, Afganistan’dan, Burma’dan, Pakistan’dan, Orta Asya’dan gelebilecek ve bunu engellediğimiz 3 milyon kişilik düzensiz göçmeden, bir başka kitleden bahsediyorum. Bununla ilgili Türkiye gerekli mücadelesini başarıyla yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Asla bu düzensiz göç için kapılarımızı gevşetmeyeceğiz, sınırlarımızı gevşetmeyeceğiz. Zaten bu yaza kadar hükümetimizin İran sınırımızda da ülke güvenliğimiz için, sınır güvenliğimiz için yapmaya karar verdiği güvenlikli duvar inşatları tamamlanmış olacaktır.

DHA