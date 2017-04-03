Yeni anayasada, cumhurbaşkanı ve yardımcıları suç işlerse ne olacak?

Referanduma doğru geri sayım sürerken, siyasetçilerin tartışıp bir türlü uzlaşmaya varamadığı kritik maddelerde aslında ne denildiğini önde gelen hukukçulara sorduk...

METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)

Paket, “Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu kağıt üzerinde olsun ama ulaşılması imkansız sayılara bağlansın ki asla işletilemesin” diye hazırlanmış. Kaldı ki sayıları bırakın, başkan Meclis'teki milletvekillerinin çoğunluğunun genel başkanı olduğuna göre bu milletvekillerinin kendilerinin seçilmesini sağlayan ve bir daha onları aday yapıp yapmama mutlak yetkisine sahip olan genel başkanları hakkında olumsuz bir karar verebileceğini düşünmek dahi abesle iştigal olur.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi eski Başkanı)

Cumhurbaşkanının dokunulmazlığının, milletvekili dokunulmazlığı gibi somut biçimde ortada olmadığı bir gerçek. Ancak Cumhurbaşkanının ve yardımcılarının yargılanmasının olanaksızlığı yargılanma için suçlanmaları ve yargıya taşınma oranları (Meclis karar sayısı) yüksek olduğu için olanaksız.

SABİH KANADOĞLU (Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı)

Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı gibi TBMM'ye karşı siyasi sorumluluk taşımazlar. Görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun (301 üye) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Üye tam sayısının 3/5'inin (360 üye) gizli oyuyla, üye tam sayısının 2/3'nün (400 üye) oyuyla Yüce Divan'a sevk edilebilirler. Haklarında görevleri bittikten sonra da aynı hükümler uygulanır. Ayrıca görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar.