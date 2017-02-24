Cennet Mahallesi’nin küçük Ayşe’si Belemir Temizsoy’u görenler gözlerine inanamadı!

Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizisiyle ünlenen Belemir Temizsoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

2004 – 2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanan ve yayından kalktıktan sonra da tekrarları ciddi reyting alan Cennet Mahallesi dizisinde yer alan birçok oyuncuyu, şimdi de TV ekranlarında görüyoruz. Peki dizinin en küçük oyuncusu olan Ayşe'nin şimdiki hali nasıl oldu dersiniz? Ayşe şimdilerde televizyon ekranlarında gözükmese de kimse onu unutmadı. .

İşte Ayşe rolüyle Belemir Temizsoy'un şimdiki hali…



BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR?

Belemir Temizsoy 1996 Yılı İstanbul Doğumludur. Küçük Yaşta Çiçek Taksi Dizisinde 3 Sezon Çocuk Oyuncu Olarak Yer Almıştır.Sonrasındada Yönetmeninin Önerisiyle Cennet Mahallesinde Pembe’nin Kızı Olara k 5 Sezon Boyunca Rol Almıştır.Üstün Oyunculuk Performansı Dolayısıyla Yönetmeninin ve Türk Halkının Beğenisini Toplamıştır.

Ayrıca Oyunculuğun Tükenmeyen Bir Tutku Olduğunu Düşünen Temizsoy Beyoğlu Belediye Tiyatro’sunda Oyunculuk Eğitimi Almıştır. Halkın Sanatçısı ve Tiyatronun Duayeni Müjdat Gezen’in Önerisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Tiyatro ve Bale Eğitimi Almıştır.