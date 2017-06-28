iOS 11 beta çıktı mı? iOS 11 nasıl kurulur?

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların büyük bir merakla beklediği iOS 11 işletim sistemi ile ilgili ilk müjdeyi verdi. Peki iOS 11 ne zaman çıkacak? iOS 11 nasıl kurulur? İşte iOS 11 ile ilgili tüm detaylar...

Uzun bir süredir merakla beklenen iOS 11 beta sürümü kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki iOS 11 stabil olarak ne zaman kullanıcıların beğenisine sunulacak? iOS 11 beta nasıl kurulur? iOS 11 ile merak edilen her şeyi sizler için derledik. İşte detaylar…

iOS 11 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 11’in beta sürümü kullanıcıların beğenisine sunuldu. iOS 11’in beta olmasından dolayı birçok eksiği bulunuyor. Kullanıcıların yaptıkları geri bildirimler sonrası bir açıklama yapan Apple, iOS 11’in Eylül ayında final sürümüyle yayınlanacağını açıkladı.

iOS 11 beta sürümünü telefonunuza kurmadan önce iTunes ya da iCloud üzerinden muhakkak cihazınızın yedeğini alın. Söz konusu işletim sisteminin final sürümü henüz yayınlanmadığından birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Daha önce beta deneyimi yaşamadıysanız iOS 11 genel beta sürümünü ücretsiz bir şekilde Apple Beta Yazılım Programı’ndan touch’ınza kaydettirebilirsiniz.

iOS 11 NASIL KURULUR?

– Apple Beta Yazılım Programı web sitesini Safari tarayıcınız üzerinden ziyaret edin. Kayıt Ol’a tıklayın ya da Apple ID kimlik bilgilerinizle oturum açın. Daha sonra Apple Beta Yazılım Programı kayıt şartlarını onaylayın.

– İlgili sayfada iOS sekmesi seçili haldeyken, başlarken bölümünü de açın ve “iOS cihazınızı kaydedin- Enroll your iOS device” yazısına tıklayın. Cihaz kaydetme ekranı açıkken ve iOS sekmesi seçiliyken aşağı inip “Profili indir-Download Profile” tıklayıp izin verin. Son olarak yükleye basın ve iOS Beta Yazılımı Profilini yükleyerek cihazınızı kapatıp açın.

– Son olarak Betayı kuracağın cihazın Ayarlar menüsüne gidin ve Genel altında bulunan Yazılım Güncelleme'ye tıklayın. Ardından İndir ve Yükle'ye dokunup iOS 11'i yükleyin.