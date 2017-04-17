Yeni 5 serisi uzaktan kumanda ile park ediyor

Alman otomotiv devi BMW, yeni 5 serisini tanıttı. Yedinci nesil olarak piyasaya sürülen yeni 5 serisi, sportif çizgileri ve teknolojik gelişimi ile dikkat çekiyor.

Milas / MUĞLA

Business sedan segmentinde uzun süredir en çok satan model olan BMW 5 serisi sedanın büyük başarısını sürdürmeyi hedefleyen yedinci nesil otomobil, 86 bin Euro'dan başlayan fiyatlar ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında yerini aldı.

5 serisinin BMW içerisinde önemli bir konumda bulunduğunu söyleyen BMW-MINI Genel Müdürü Ayhan Ölçer, “Her sattığımız 4 BMW'nin bir tanesi 5 serisi. Yedinci nesil 5 serisinde, önümüzdeki dönemde 50 bin adet satmayı hedefliyoruz. Türkiye, dünyadaki BMW satışları içerisinde dünyada 12'inci büyük pazar. Rüzgâr direnç katsayısı var. Spor otomobillere eşdeğer 0.22'lik bir değere sahip. Eski gövdeye göre 100 kilo daha hafif. Türkiye'de 2 motorla lansmanını yaptık. 5.20 dizel ve 5.30i. Eylül itibariyle de 5.20i 1.6 motorla piyasaya sunacağız” dedi.

Yeni BMW 5 serisi ayrıca, yarı bağımsız sürüş için en üst seviyede akıllı sürüş asistan sistemleri ve dijital park hizmetleri ile donatıldı. ‘En yenilikçi, en sportif business sedan' olarak tanıtılan yeni BMW 5 serisi, düşük karbon salınımı da sağlıyor. Yeni BMW 5 serisinde ayrıca, daha önce 7 serisinde Türkiye pazarına sunulan dokunmatik uzaktan kumandalı anahtar da kullanılıyor. Uzaktan kumanda ile aracın içine girilmeden araba çalıştırılıyor ve öne-arkaya hareket ettirilebiliyor. Bu sayede ile dar bir alandan ya da garajdan çıkmadan araç hareket ettirilerek park edilebiliyor.