Diablo 3’e merakla beklenen karakter ne zaman geliyor?

Diablo serisinin efsane karakteri Necromancer’ı oyuna ekleyecek olan Rise of the Necromancer'ın çıkış tarihi 27 Haziran olarak açıklandı.

Necromancer sınıfı küllerinden doğuyor

Necromancer sınıfı aslında Diablo 2 ile karşımıza çıkan ve gücünü ölülerden alan bir karakter sınıfıydı. Diablo 3’te yer alan Witch Doctor direkt olarak Necromancer’dan esinlenerek hazırlanmıştı ve bu yüzden Necromancer karakteri ilk tanıtıldığında büyük bir tepki almıştı.

Ardından geçen süreçte çeşitli videolar ve son olarak da büyük Diablo 3 yayıncıları ve YouTuber’larına erişim imkanı tanınarak reklamı yapılmaya devam edilen paketin fiyatı ise ucuz denilebilecek düzeyde.

Zira açıklamaya göre yalnızca Rise of the Necromancer paketini almak istiyorsanız, 15 doları gözden çıKarmanız gerekiyor. Bunun haricinde Xbox Gold ve PlayStation Plus üyelerine de çeşitli indirimlerle birçok Diablo 3 paketi hazırlanmış durumda.