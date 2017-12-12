Instagram şifremi unuttum nasıl yenilerim?

Günümüzdeki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri de Instagram. Milyonlarca kişinin kullandığı uygulama olan Instagram şifresi nasıl değiştirilir? Kullanıcılar Instagram şifremi unuttum, şifremi nasıl değiştiririm diye soruyor. İşte cevabı...

Instagram, 2010 Ekim'de, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak IOS (iPhone-iPad) için geliştirilen, sahip olduğu kaliteli filtreler ve sosyal ağ özellikleri ile kısa zamanda oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından satın alınarak birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Kullanıcıların en çok sorduğu soruların başında Instagram şifremi unuttum nasıl değiştiririm sorusu geliyor.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YENİLERİM?

Instagram şifresini unutan ya da şifresini yenilemek isteyen kullanıcılara yardımcı oluyor. İlk önce aşağıda verdiğimiz linke tıklamanız gerekiyor. Ardından Instagram kullanıcı adınızı veya hesabınızla ilişkili e-posta adresini kullanarak şifre yenilenebiliyor. Linki tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana e-posta veya kullanıcı adınızı girin ardından robot olmadığınızı doğrulayın. E-mail adresinize doğrulama linki gelecek linke tıklayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFRE YENİLE

INSTAGRAM’DAN YENİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI

Instagram uygulamasının içerisinde yer alan mesajlaşma bölümü, Facebook’un Messenger platformu gibi ana uygulamanın içerisinden çıkarak ayrı bir uygulama olarak karşımıza çıkacak.

Direct uygulaması ilk etapta iOS ve Android platformları için içinde Türkiye’nin de olduğu farklı 6 ülkede pilot olarak yayınlanacak. Diğer ülkeler ise Şili, İsrail, İtalya, Portekiz ve Uruguay.

Messenger ve WhatsApp yanına gelen Instagram’ın mesajlaşma uygulaması Direct, mesaj yanında fotoğraf ve video gönderilmesine de izin veriyor.

Android platformlarında kullanıma sunulan Direct‘in önümüzdeki günlerde iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.