Twitter’da taciz içeren hesaplar yeni güncellemeyle yandı!

Twitter yayınladığı yeni güvenlik güncellemesiyle taciz içeren hesaplara savaş açtı. Sosyal zorbalığın arttığı bu son yıllarda yapılan güncelleme sosyal medya tacizcilerine savaş açacak.

Twitter’da “trollük” yaparak kişileri taciz eden hesaplara büyük kısıtlamalar geliyor. Twitter yaptığı yeni güncellemeyle taciz içeren hesaplara karşı daha büyük yaptırımlarda bulunacak. Twitter yaptığı açıklamada, taciz içeren hesapların geçtiğimiz yıla göre 10 kat arttırğını saptadı ve bu hesapları durdurmak için yaptırımları farklı bir boyuta taşıdı.

TACİZCİ HESAPLAR ASKIYA ALINIYOR

Twitter artık tacizci hesapların işlevselliğini sınırlıyor. Taciz içerdiğini belli eden hesaplar artık bir süre için sınırlı hesap haline getiriliyor ve bu hesaplara bunun sebepleri anlatılıyor. İhlal nedeniyle askıya alındıktan sonra yeni hesaplar üretip ihlali tekrarlayan suçlular otomatik olarak kaldırılıyor.