Gökyüzünün Sözcü’sü

Merkür ile Kuzey Ay düğümü arasında oluşan olumlu görünüm, yeni yılda sizi yeni fikirlere yönlendirecek. Yeter ki siz bu heyecanlı dönemin yüksek enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmayı bilin. Kitle iletişim araçlarından maksimum düzeyde fayda sağlayacağınız bir gün. Adeta bir uydu gibi dünyanın her tarafıyla bağlantı kurabilirsiniz. Yeni yılla ilgili planlarınızı kaleme almak ve bunları gerçekleştirmeye niyet etmek günün mottosu olmalı.

KOÇ

Risk alacağınız konuları yurtdışında deneyimleyeceksiniz. Bu belki gönül belki de iş ilişkisi olur. Ne olursa olsun 3 yıllık yeni bir serüvene adım atmanın heyecanını yaşayacaksınız.

BOĞA

Yeni yıl için güzel dileklerinizi kaleme alacaksınız. Hayatı güvenle paylaşacağınız kişilerle birlikte olmak sizi huzurlu kılacak. Yılbaşı gecesi dostlarınızın evinde vakit geçireceksiniz.

İKİZLER

Ailenizle iletişim halinde olacaksınız. Sevgilinizle birlikte katılacağınız çeşitli organizasyonlarda eğleneceksiniz. İletişim araçlarından maksimum fayda sağlayacaksınız.

YENGEÇ

Kendi değerinizi her zamankinden daha çok anlayacaksınız. Soylu ruhunuz farklı gruplar tarafından takdir edilecek. Aileyle birlikte olmayı organize edecek kişi yine siz olacaksınız.

ASLAN

Gökyüzünde yaşanan bazı gelişmeler aşk ateşinizi alevlendirecek. Yeni bir ilişkiye adım atıp heyecan yaşayacaksınız. Macera dolu bir döneme adım atıp yeni insanlarla tanışacaksınız.

BAŞAK

Ev ortamınızdaki ilişkilere dinamizm katacaksınız. Uzaklardan gelen sevdiklerinizle yeni yılı keyifli şekilde geçirebilirsiniz. Yeni yıl planlarınızı gerçekleştirmeye niyet edeceksiniz.

TERAZi

Yılbaşını aileniz ve yakın çevrenizle geçireceksiniz. Bu program kendinizi mutlu, umutlu ve heyecanlı hissetmenize neden olacak. Yeni ülkeler görüp umutlara yelken açabilirsiniz.

AKREP

Tanışacağınız yeni insanlarla başlatacağınız ilişkiler yıl boyunca size iş ve özel hayat anlamında fayda sağlayacak. Affetme ve şefkat konuları gündeminizde ön planda olacak.

YAY

Kültürlerarası ilişkiler konusunda araştırma yapabilirsiniz. Bu süreçte farklı topluluklarla bir araya gelebilirsiniz. Yeni heyecanlar ve ilginç mekanlar keşfetmek için geç kalmamalısınız.

OĞLAK

Hayata karşı güçleneceğiniz bir dönem başlıyor. Yenilikler konusunda risk almanızı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Maceraperest ruhunuza kulak vermeniz gerek.

KOVA

Sevgilinizle geleceğe yönelik ciddi kararlar alacaksınız. Yeni yılda yeniliklere yelken açacaksınız. Bol seyahatli bir döneme girmek üzeresiniz. Dernek faaliyetlerine katılacaksınız.

BALIK

Yeni yılın mottosu sizin için denenmeyeni denemek olacak. Yeni yerler, yeni iş imkanları, yeni insanlar hayatınıza dahil olacak. Yeter ki siz dönemin yüksek enerjisinden yararlanın.