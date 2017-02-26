Kırılma noktaları, eşikler, doların yükselmesi, altının fırlaması, işsizliğin alev olup yakması, sıcak paranın kaçışı, konut kralı ağanın kızına 3 gün 3 gece düğün yapıp, damadına 25 kilo altın takması, aynı konut ağası ile evlenmeden “seviyeli beraberlik” yaşayan balerin hanımın kendini eleştiren arkadaşlarına “elektrik paramı ödeyemezken siz nerelerdeydiniz…” diye savunmaya geçerek, “ben bu adamla değil parasıyla yaşıyorum” demek istemesi, MİT'in biri İstanbul diğeri Ankara'da 2 belediye başkanını “yurt dışına götürdükleri 1 milyar doları geri getirmeleri için” sorgulamaya alması, otellerin boş yatak oranı, hapishanelerin doluluk oranı, Hepsi birer ekonomik gösterge.

Bak, bak yorumla.

Yetmiyorsa!

Bakan davranışlarını izle “ekonomi süper mi, iyice çöktü mü” anla. Dün gazetelerde 2 bakan davranışı haberi vardı.

Bir bakan yalvardı.

Öbür bakan kaçtı.

* * *

Bakan Mehmet Şimşek, Federal Maliye Bakanı ile Almanya'da görüştü: “Türkiye için ekonomik yardım” istedi. Bakan, Almanya'ya yalvarıyor: Turistleri yine gönderin, sıcak paranın yine Türkiye'ye akmasını teşvik edin. Almanya'da bunlar olurken Antalya'da öbür Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da kentin Döşemealtı Halk Pazarı'nda esnafla tek tek tokalaşıp, cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirerek “sohbet” ediyordu. Pazarcılardan biri, “Mazot fiyatları uçtu… Çiftçi dibe çakıldı…” diye konuşunca Bakan Çavuşoğlu, kaçar adımlarla uzaklaşmaya başladı. Pazarcı, bakanın arkasından “Nereye… Sözlerimi daha bitirmedim…” diye bağırmak zorunda kaldı.

Bak bakanın kaçışına!

Gör ekonominin halini!

Ekonomi kötüye gidiyor.

1 Dolar: 3.80'i görmüştü.

Cumhurbaşkanı konuştu.

1 Dolar: 3.50'ye inecek.

1 Dolar: 3.60'a indi.

Hemen yağlama, yıkama başladı; “bak devlet başkanı Reis bildi, söylediği oldu, kriz bitti, ekonomi iyiye…” diye parlatma haberleri yayıldı. Oysa, Merkez Bankası alet edildi, “ben ülkeye döviz kazandıran işler yapıyorum” diyerek şirketlerine 5 milyar dolar reeskont kredisi (Merkez Bankası'nın düşük faizli desteği) verilmiş işadamlarına “kur dondurması” yapılıp yalatıldı.

* * *

İşadamı yalan söylemiş.

Döviz kazandıracağım demiş.

Ucuz döviz kredisi almış.

Kazandırdığı bir döviz yok.

Ödeme zamanı gelince, “kurlar çok arttı, ödeyemiyoruz…” diye artık kime gittilerse lobi yapmışlar, muhtemelen Saray'da Cumhurbaşkanını alkışlarken fotoğraf çektirmişler. TL olarak değil dolar olarak geri ödeme zamanı gelmiş 5 milyar doları; 1 Dolar: 3.53 TL olarak dondurup (1 Dolar: 3.80 TL' e çıktığı günlerde) Türk lirası olarak ödeme avantajına kavuşturuldular. Eğer dolar olarak ödeselerdi, piyasadan döviz toplayacakları için 1 Dolar: 4.00 TL'nin üzerine çıkacaktı. Yalancı işadamlarına “Kuru dondurma yapıp yalatınca” dolar aşağı indi. Yarın yeniden çıkar.

Hepsi bu.

Bakan'a bak!

Arkasına bakmadan kaçıyor.

Gerçek gösterge bu!

HAYIR demek için 60 neden (11)

Aniden Kürt sevici, hadis uydurucu!

Başbakan, aniden Kürt sevici oldu. Kürt vatandaşlarımız kendilerine Kürt demekten gurur duysunlar diye konuşmaya başladı. Kürtlerin oy verdiği partinin başkanını, eş başkanını, milletvekillerini ve partinin önde gelen kadrosundan binlercesini hapse koymuşsun. Şimdi halk oylamasında yanında olsunlar diye “Kürt kardeşlerim…” edebiyatı yükseltiyorsun. Bu da yetmiyor; sözcülerin ve propaganda makinelerinle; “Kimse boşuna uğraşmasın. Hadis var. 16 Nisan'da evet çıkacak” diye piyasaya yeni uydurma hadis sürüyorsun. Halkı yanına çağırmanın da bir düzeyi olmalı. Düzey iyice çamurlaştı!