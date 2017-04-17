Ne yalan söyleyeyim, ben Türk toplumunda yeni bir farkındalık oluştu sanmıştım.

Yıllardır birbirine düşman edilen mahalleler arasında bir kapı aralandı, artık her iki taraf da birbirini daha çok dinliyor, daha dikkatli konuşuyor sanmıştım.

Tabandan başlayan büyük bir sivil hareket, kısır politik tartışmaların çok daha ötesinde, çok daha üzerinde yeni bir dünyayı bize anlatıyor sanmıştım.

Bütün bu yaşadığımız şiddet ortamı, ekonomideki gerginlik, artan işsizlik ve eğitimdeki çöküş… asıl öncelikli konularımız bunlar, Başkanlık sistemiyle bunların bir alakası yok, insanımız bunu anlar sanmıştım.

Yanılmışım.

Türkiye Tayyip Erdoğan'ın kimliğinde, adını bile tam bilmediğimiz bu değişikliği denemek istedi.

Artık ülkede yeni bir yönetim sistemi var.

Diyeceksiniz ki ‘bu seçim YSK'nın uygulamalarıyla şaibeli hale gelmiştir.'

Öyle bile olsa, sonuç meşrudur.

“Evet” kazandı.

Kimin kaybettiğini ise bugün değil, belki 10 yıl sonra göreceğiz.

Dilerim çok geç kalmamış oluruz…

Atı alan Üsküdar'ı geçti mi ?

Sayın Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının tamamlanmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında “atı alan Üsküdar'ı geçti” dedi…

Oysa ki geçemedi !

Biliyorsunuz, Üsküdar'da Hayır çıktı !

Sadece Üsküdar'da mı ? Türkiye'de 3 büyük ilde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hayır önde bitirdi.

Yüzde 51.3 ne kadar meşru ise, yüzde 48.6 da o kadar meşru.

Her iki kişiden biri bu yeni sisteme Hayır dedi.

Ha, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu lafı “biz bu verilere bakmayız, yüzde 51 ile dilediğimizi yaparız” demekse, onu bilemem…

Bundan sonra Türkiye'de olup biten her şeyin, ekonomiden teröre, toplumsal barıştan dış politikaya tek bir sorumlusu ve yetkilisi var; o da Recep Tayyip Erdoğan.

En başta kendisi, sonra da ülkedeki her iki seçmenden biri böyle istedi.

Her şeyin tek elde, tek yetkide, tek adamda toplanması işleri kolaylaştıracak diyorlardı, hatta bu değişikliği de böyle anlattılar ülkeye…

Ama öyle olmayacak.

Yüzde 48.6'nın Hayır dediği bir Türkiye'yi “tek bir adamın” yönetmesi çok daha zor olacak.

Üstelik, “Evet”in kazandığı bu sonuçla artık OHAL ve KHK'ları da savunmanın bir zemini kalmadı.

Türkiye, yine, çok ilginç gelişmelere gebe…

Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Eski sorulara yeni yanıtlar

** MHP'de Genel Başkan değişir mi ?

Değişmez. MHP seçmeni ezici bir biçimde Hayır demiş olsa da, Bahçeli 2019'a kadar koltuğunu korur.

** Peki CHP'de ne olur ?

Orada da Genel Başkan değişmez. Kimse mecal bulup liderlik yarışına giremeyeceğinden bir Kurultaya gidilse bile yine Sayın Kılıçdaroğlu kazanır.

** Sağda yeni bir parti kurulur mu ?

Kurulmaz. Bu seçim sonuçları ile bir babayiğit çıksa da, kendisini destekleyecek üç kuruşluk bir sermaye bile bulamaz…

** Merkez medyaya ne olur ?

Merkez medya zaten yok ki ! Aynı tas aynı hamam işler devam eder.

** Hapisteki gazetecilere ne olur ?

Bu soruya bir soruyla cevap vermek en iyisi; sizce ne olur ???

** Herşey daha güzel olacak mı ?

Anlaşılan bir süre daha olmayacak.

Canım Kızım;

“Sabah olacaktır, sabah olur. Geceler tulu-i haşre kadar sürmez…” Tevfik Fikret.