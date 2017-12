Ah şu eşekler!

Gazetelerde dün şöyle ilginç bir haber vardı:

“Mardin'de araçların giremediği dar sokaklarda çöplerin toplanmasında kullanılan 43 kadrolu eşekten 3'ü törenle emekliye sevk edildi.

8 yıllık çalışma süreleri dolan ‘Çari' ‘Dara' ve ‘Reşo' isimli eşeklerin semerlerine bağlanan kurdeleler kesildi, eşeklere bir tepsi içinde meyve ve sebze ikram edildi.”

Aynı gün Rifat Serdaroğlu'ndan eşeklere dair bir e-mail geldi.

Serdaroğlu “Hikâye bu ya, inanıp inanmamak size kalmış” diyor ve anlatıyor:

* * *

Tanrı insanı yarattıktan çoook sonra, insanlar ne alemdeler ne yaparlar diye merak etmiş ve meleklerinden birini yeryüzüne göndermiş.

Melek geri dönünce Tanrı'ya insanların isteğini şöyle aktarmış;

“Kulların hallerinden memnunlar. Yalnız bir yerden bir yere giderken sıkıntı çekiyorlar. Tanrıdan dileğimiz buna bir çare bulmasıdır” demişler.

Tanrı düşünmüş ve canlı yaratıkların hamurunu karan Hamurkârını çağırmış;

“Tez ‘at' denen hayvanın hamurunu hazırlayasın. At denen hayvanı kullarımın hizmetine adadım!”

Aradan uzuuun yıllar geçince, Tanrı meleği tekrar yeryüzüne göndermiş.

Melek dönünce; “Kulların memnunlar, sadece atın bakımı çok masraflıymış. Acaba daha masrafsız bir şey olabilir mi” diye soruyorlar demiş.

Tanrı düşünmüş ve Hamurkârını tekrar çağırmış; “Tez eşek denen hayvanın hamurunu hazırlayasın. Eşek denen hayvanı kullarımın hizmetine adadım!”

Aradan uzuuun zaman geçince aynı olay tekrar yaşanmış ve yeryüzündeki teftişten dönen melek şunları söylemiş; “Kulların eşekten çok memnunlar fakat çabuk ve çok çoğalmalarından şikayetçiler. Her taraf eşek dolmuş dediler!”

Tanrı düşünmüş ve Hamurkârını çağırmış; “Eşek üretimini durdur. Elinde kalan eşek hamurunu ziyan etme, birer parça da insanların hamuruna kat” diye emir vermiş…

İşte o günden beri her insanın hamurunda biraz eşeklik olduğu söylenir. Kiminde az, kiminde çok…

* * *

İnsan olduğunun bilincinde olanların ufak-tefek eşeklikleri tamir edilebilir, düzeltilebilir. Fakat bir de gönüllü olarak eşekliği kabul edenler var ki, esas tehlikeli olanlar bunlardır.

ABD ve İsrail, Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için sürekli bu eşekleri kullanırlar.

FETÖ bu eşeklerden semerinde CIA damgası olanıdır.

* * *

Filistin halkı yıllardan beri acı çekiyor.

Arap ve Müslüman ülkelerin tamamına yakını Filistinlilere ihanet etti. 1917 öncesi Filistin'de sadece 50 bin Yahudi vardı. Filistinlilerin sayısı ise 1 milyon 200 bin civarındaydı. 1917'de Osmanlı bölgeden çekilmeden önce İngiliz ordusu Filistin'i işgal edince dünyanın her tarafından Yahudiler, Filistin'e taşındı. Filistin halkı kovuldu, Yahudilerin sayısı 600 bine çıktı.

Ortadoğu'daki kargaşanın, ölümlerin, insanlık suçlarının temelinde zengin petrol ve doğalgaz yataklarının peşindeki emperyalist devletler vardır!”

Gayrı insani fetvalar!

Bizde, kafaları örtülü olan kadınların bir kısmı her fırsatta Atatürk'e hakaret edip durur.

Oysa ülkemizde kadınlara insanca yaşamayı Atatürk sağlamıştır. Onun çağdaş devrimleri kadını ikinci sınıf insan olmaktan kurtarmıştır.

Bazen televizyon programlarında rastlıyorum… Kafası örtülü bazı kadın konuşmacılar durup dururken Atatürk'e saldırıyorlar!

Aldatılmışlık, cahillik, bilgisizlik mi ya da hainlik mi diyeyim, bilemiyorum!

Atatürk devrimleri olmasaydı o kadınlar televizyonlara bile çıkamazlardı!

* * *

Bunlar neden aklıma geldi?

Dün ajanslarda bir haber vardı:

“Suudi Arabistan'da kadınlara beş buçuk ay sonra Haziran 2018'den itibaren otomobil kullanma hakkı verilmiş.”

Suudi Arabistan'da, “Üst Düzey Âlimler Kurulu” tarafından “İslâm dinine göre kadınların araç kullanması haramdır” şeklinde verilen fetva nedeniyle yasal değişiklik yapılamıyordu.

Fakat, baskılar öyle arttı ki, Kral Selman bin Abdülaziz bu gayrı insanî fetvayı dinlemeden, kadınlara ehliyet alarak araç kullanma iznini vermek zorunda kaldı.

Bizdeki Diyanet İşleri de, “Milli Piyango haram” “Müzik haram” “Erkekler SMS telefon mesajı ile karılarını boşayabilir” diye fetva verip duruyor.

Allahtan laik bir ülkedeyiz, kimse dinlemiyor!

