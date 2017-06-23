Bayramda sağlıklı beslenmenin incelikleri

Bayramda tatlıları ve çikolataları yerken iyiyiz ama ya sonrası? Aman dikkat! Bayramınız zehir olmasın…

Tatlı ikram edin ama…

Bayramların vazgeçilmez ikramlarından olan tatlı ve çikolatadan uzak durmalısınız. Bu bayram, misafirlerinize meyve salataları, light dondurmalı meyve tatlıları veya light sütlü tatlılar ikram ederek onlara büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Güne ılık ve limonlu suyla başlayın

Bayram kutlamaları sırasında, fazla yemeye bağlı olarak sindirim ve tansiyon sorunları, uyku hali gibi neşenizi baltalayabilecek problemler yaşamamak için doğru seçimler yapmanız gerekiyor. Bayramı beslenme konusunda bir çeşit sınav gibi görürseniz, ziyaretlerde ipin ucunu kaçırmazsınız. Bu sınavdan başarıyla çıkmanız için işte size tavsiyelerimiz .Peynir, kepekli ekmek, domates, salatalık ve limonlu maydanozdan oluşan kahvaltı mutlaka yapılmalıdır. Güne büyük bir bardak ılık ve limon dilimli su ile başlanmalıdır. Gün boyunca bol miktarda su içilmelidir. Su artırılıp, karbonhidratlı besinler azaltılmalıdır. Ara öğünler atlanmamalıdır. Meyve, yoğurt, grisini ve bitki çaylarından oluşan minik aralar yapılmalıdır. Zerdeçal ve bitki çayları karaciğerlerinizden toksin atmaya yardımcı olacaktır.

Metabolizmanızı ayarlayın

Ramazan boyunca iftar, sahur ve gece atıştırmalıkları şeklinde iki-üç öğünle beslendiniz. Şimdi az az ve sık sık yiyerek metabolizmanızı yeniden altı öğüne adapte etmelisiniz. Bu durumda bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle adaptasyon diyeti olarak değerlendirmelisiniz.

Bol bol su için

Su metabolizmanın devamı, sağlığı ve arınması için çok önemli olduğu kadar, kişiler üzerindeki rahatlatıcı etkisiyle de vazgeçilmezdir. Bayram boyunca günde en az 10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirmeli, sık sık ikram edilen çay, kahve, asitli-gazlı içecekleri sınırlandırmalısınız.

Açık büfeler…

Kahvaltılarda hafif, lezzetli ve doyurucu besinler seçin. Kızartılmış besinlerden ve şarküteri ürünlerinden kaçının. Öğle ve akşam yemekleri için sebze ve ızgara büfesinden yararlanın. Alkol tüketecekseniz şarap tercih edin ve aşırıya kaçmayın. Açık havada 30- 60 dakikalık yürüyüşler yapın.

Kahvaltılara dikkat edin

Ramazan boyunca en çok özlenen öğündür kahvaltı. Çoğu aile için de herkesin bir araya geldiği bayram kahvaltısı çok önemlidir. Ancak bu öğünde doğru seçimler yapmak adaptasyon sürecindeki metabolizma için de çok önemlidir. Sofranızda peynir çeşitleri, bol salatalık, domates gibi söğüş sebzeler, süt, kahvaltılık gevrek, haşlanmış yumurta, kepek ekmek, kepekli ve az yağlı simit, ızgara sebze tabağı bulunsun.

Eti sebzeyle birlikte tüketin

Etler proteinlerin en önemli kaynaklarıdır fakat C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Özellikle şişmanlık, kalp-damar hastalığı, diyabet, hipertansiyon, mide rahatsızlığı vb. sağlık problemi olan bireyler ve yaşlılar beslenmelerine dikkat etmelidir.