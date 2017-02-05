Organik gıdalarla ilgili gerçekler

Günümüzde pek çok kişi, seri üretilmiş, katkı maddeli endüstriyel gıdalardan daha çok güven verdiği ve/veya daha lezzetli geldiği için organik besinleri tercih ediyor… Peki her organik gıda sağlıklı mıdır? Bir ürünün organik olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte bu konuda merak edilenler ve bilmeniz gerekenler…

Organik gıda nedir?

Organik gıdalar; yapay kimyasallar, hormonlar, antibiyotikler veya genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yetiştirilip, çiftlik üretimi gerçekleştirilmiş gıdalardır. Bir gıda ürününün organik olarak etiketlenebilmesi için yapay gıda katkı maddeleri içermemesi gerekir. Buna yapay tatlandırıcılar, koruyucu maddeler, renklendirme, tat verici madde ve monosodyum glutamat (MSG) dahildir. Organik olarak yetiştirilen ürünler, bitki gelişimini iyileştirmek için gübre gibi doğal besleyiciler kullanılma eğilimindedir. Organik olarak yetiştirilen hayvanlara antibiyotik veya hormon verilmemektedir. En çok satılan organik gıdalar meyveler, sebzeler, süt ürünleri ve etlerdir. Organik gıdalar yalnızca doğal maddeler kullanan tarım uygulamaları yoluyla üretilmektedir.

Daha besleyicidir

Organik ve organik olmayan gıdaların besin içeriğini karşılaştıran çalışmalar karışık sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte, kanıtlar organik olarak yetiştirilen gıdaların daha besleyici olabileceğini göstermektedir. Organik olarak yetiştirilen ürünler daha çok antioksidan ve vitamin içermektedir. Birçok çalışma, organik gıdaların genellikle yüksek seviyelerde antioksidanlar ve C vitamini, demir gibi belirli mikro besin maddeleri içerdiğini bulmuştur. Aslında, antioksidan seviyeleri bu gıdalardan yüzde 69 yüksek olabilir. Bir diğer çalışmada, organik olarak yetiştirilen meyvelerin ve mısırın yüzde 58 daha fazla antioksidan ve yüzde 52'ye kadar yüksek miktarda C vitamini içerdiği bulundu.

Organik süt ve et daha iyi yağ asitleri sağlar

Organik süt ve süt ürünleri, daha yüksek oranlarda omega-3 yağ asitleri ve makul miktarda demir, E vitamini ve bazı karotenoitleri içerebilir. Bununla birlikte organik süt, organik olmayan sütten daha az selenyum ve iyot ve sağlık için gerekli iki mineral içerir. 67 adet çalışmanın gözden geçirilmesi, organik etin geleneksel etten daha yüksek seviyelerde omega-3 yağ asitleri ve biraz daha düşük doymuş yağ seviyeleri içerdiğini ortaya koydu. Omega-3 yağ asitlerinin daha yüksek miktarda alınması, kalp rahatsızlığı riskinin azaltılması da dahil olmak üzere pek çok sağlık faydasıyla ilişkilendirilmiştir.

Dikkat! Her zaman sağlıklı olmayabilir

Bir ürün organik olarak etiketlenmiş olduğu için, sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Bu ürünlerden bazıları halen yüksek kalorili şeker, tuz ve katı yağ içeren işlenmiş gıdalardır. Kilo vermeye veya sağlıklı beslenmeye çalışıyorsanız, bu gıdaları tüketerek kendinize zarar verebilirsiniz. Organik ürün etiketleri genellikle bileşenlerin doğal olduğunu açıklar. Örneğin, normal şeker yerine ham şeker kamışı kullanır. Ancak, şeker halen şekerdir. Nüfusun çoğunluğu zaten fazla şeker tüketiyor. Sadece organik diye, şekeri tüketmenin sağlıklı olduğunu düşünmek yanlıştır. Organik abur cuburları seçtiğinizde, sadece normal abur cuburların kaliteli versiyonunu seçmiş oluyorsunuz.

Bir ürünün organik olduğu nasıl anlaşılır?

Tarım Bakanlığı organik bir sertifika programı oluşturdu. Bu, organik gıda satan herhangi bir çiftçi ya da gıda üreticisinin sıkı hükümet standartlarını karşılaması gerektiği anlamına gelir. Organik beslenmeyi seçmeye karar verirseniz, gıdanın üzerinde organik mühür ve organik sertifikası olmasına önem gösterilmelidir. Ayrıca, gıda etiketlerinde yer alan bu açıklamalara dikkat edin, böylece gerçekten organik olarak yetiştirilen yiyecekleri tespit edebilirsiniz:

Yüzde 100 Organik: Bu ürün tamamen organik maddelerden yapılır.

Organik: Bu üründeki bileşenlerin en az yüzde 95'i organiktir.

Organik Şekli: Malzemelerin en az yüzde 70'i organiktir.

Bir ürün yüzde 70'ten daha az organik içerikler barındırıyorsa, organik olarak etiketlenemez veya organik damgasını kullanamaz. Benzer standartlar Avrupa, Amerika, Kanada ve Avustralya'da uygulanmaktadır. Her ülkenin veya kıtanın tüketicilere organik gıda tespitinde yardımcı olması için kendi mührü vardır.