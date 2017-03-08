Başbakan Binali Yıldırım “Tek adam da tek adam! Elbette ‘Tek Adam Sistemi' olacak! İki başlılıktan kurtulacağız!” diyor ve sistemi göklere çıkarıyor!

Oysa, Tek Adam Sistemi demek, ülkenin her şeyiyle birlikte, 80 milyon vatandaşın kaderinin de bir kişiye teslim edilmesi demek… Bu iyi bir şey mi?

Ya o tek kişi (isim önemli değil, kim olursa olsun) yanılıp da ülkenin başını bin bir derde sokarsa ne olacak? Onu engelleyecek hiçbir fren, hiçbir denetim sistemi de yok!

Başbakan, şimdiki durumu kötülerken “Abidik gubidik bir sistem var ve bu sistemde bazı belli olmayan isimler bile başbakan olabiliyor” dedi.

Ne demek “Abidik gubidik?”

“Hiçbir anlamı olmayan, saçma sapan, abuk sabuk, ipe sapa gelmez” demek.

Peki ‘Abidik gubidik' başbakanlar kim ya da kimler?

Başbakan Binali Bey'in sözleri üzerine düşündüm. Son 15 yılda, AKP döneminin başbakanları şunlar:

“Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Ahmet Da-

vutoğlu, Binali Yıldırım.”

Başbakan Binali Bey “Abidik gubidik” derken bir bildiği var mıdır? Kimlerdir ‘abidik gubidik' başbakanlar? Bir açıklasa da millet öğrense!