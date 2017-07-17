15 Temmuz'da devlet-millet el ele verdi, Türkiye'nin dört bir yanında demokrasi yürüyüşleri yapıldı, demokrasi nöbetleri tutuldu.

Ne kadar güzel…

İyi de… Ülkemizde gerçek bir demokrasi var mı?

Türkiye'de demokrasi olduğunu gönül rahatlığıyla iddia edebilir miyiz?

“Yargı sistemimiz güzel çalışıyor, haklıyı haksızı hemen ayırt edip adalet dağıtıyor” diyebilir miyiz?

Cezaevlerinde yatırılan 170'i aşkın gazetecinin hepsi de, iktidarın iddia ettiği gibi terörist, hırsız, eşkıya, cani midir? İçlerinde fikir suçluları yok mudur?

Ülkemizde gerçek anlamda demokrasi olsa durum böyle mi olur?

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü hazırladığı raporda:

“Türkiye'de Olağanüstü Hal (OHAL) adı altında gazeteciler korkunç bir yıl geçirdi. Türk halkı kanlı bir darbeyi önledi, ancak bu, insanların demokratik taleplerini karşılamadı. ‘Darbecilerle mücadele' adı altında, baskıya, keyfi gözaltı ve tutuklamalara yol açtı. Türkiye'de gazetecilik can çekişiyor!” diyor.

İktidar ne derse desin, uygar dünya onların söylediğine inanmıyor ve Türkiye sürekli olarak puan kaybediyor!