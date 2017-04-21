Düşmanı güldürdük!

Yapılan çok sayıdaki

itirazdan hiçbir sonuç

çıkmayacağı kesin!

Tarafsızlığını yitiren ve siyasal iktidara yakın görünen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını asla

değiştirmez!

Hukuk mu dediniz? Hukuk da neymiş? Bu kurul, eğer hukuka saygılı olsaydı, göz göre göre seçim yasasını çiğner miydi? Kendisini kanun koyucunun üstünde görür müydü?

Yüksek Seçim Kurulu referandumu maalesef kötü yönetti. Bu kurulun basiretsizliği nedeniyle 16 Nisan “Kirli bir oylama” olarak tarihimize geçecek ve şaibeli kararı veren YSK, kamu vicdanında mahkûm edilecek.

Bu kurul, yalnız kendi itibarını yerle bir etmedi, Türkiye'nin dünyadaki itibarını da fena halde sakatladı.

Yabancı basın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) raporuna dayanarak, Türkiye'deki halk oylamasına hile karıştığından söz ediyor ve “Bu, adaletsiz bir seçimdir” diyor.

Türkiye'de yaşanan

kanunsuz ve hukuksuz

duruma düşmanlarımız

kıs kıs gülüyor!

Kimse boşuna umutlanmasın. Referandumun yenilenmesi milyonda bir ihtimal bile değildir. Atı çalan Üsküdar'ı geçmiştir!