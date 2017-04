Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik!

Haftaya bugün dananın

kuyruğu kopacak!

Ak mı, kara mı göreceğiz!

Küfürlerle, hakaretlerle, tehditlerle dolu bir referandum kampanyasının son haftasına giriyoruz.

İktidar kanadı sinirli, hiddetli ve endişeli görünüyor. Devletin tüm imkânlarını sonuna kadar kullandıkları halde istedikleri sonuca ulaşamamanın öfkesi içindeler. Bu nedenle söylemleri her gün biraz daha ağırlaşıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum yasakları başlamış! Hikâye tabii ki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yasak yok! Devletin her imkânını, uçaklarını, araçlarını, kullanmaya devam edecek.

Neden ona yasak yok? Güya

tarafsızmış!

Yüksek Seçim Kurulu “Tarafsız konumda” diyerek Cumhurbaşkanı'nı yasak kapsamının dışında tutuyor.

İyi ki tarafsızmış! Ya bir de taraflı olsaydı, ne yapardı acaba?

Ülkemizde her şey kitabına uyduruluyor. Bu da öyle bir şey!

Dilerim haftaya bugün sandıklar tarafsız olur. Trafolara kedi girmez, elektrikler kesilmez, sandıklar çalınmaz, kaçırılmaz!

Geçmiş yıllarda bunları görmüştük! Aynı rezillikleri yaşamayız inşallah!