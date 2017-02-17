Ben artık ülkemin insanlarını tanıyamaz oldum.

Bu kadar sevgisiz,

kalpleri kin ve nefret dolu, fanatizm çamuruna bulanmış kafalar sanırım başka ülkelerde yoktur!

AKP'nin Soma İlçe Gençlik Kolları konferansında konuşan AKP İl Başkan Yardımcısı

Ozan Erdem:

“Referandum oylamasında başarısız olursak, yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun!” demiş. Halt etmiş tabii…

Tanrım sen ülkenin insanlarını bölen bu tür kafalara akıl ihsan eyle, ne olur!

Bunlar ülkeyi dipsiz bir kuyuya düşürecekler!

Ne demek “İç savaşa

hazır olun”?

Ülkeyi “Evetçi”,”Hayırcı” diye ayrıştıranlar, kutuplaşmayı körükleyip Türkiye'ye çirkin ve kanlı bir tuzak hazırlamak istiyorlar!

Güney sınırlarımızdaki vahşi çarpışmalar sürerken, milletimizi birleştirmesi, kardeşliğimizi güçlendirmesi gerekenler, ayrıştırma çığlıkları atarak ülkeyi, milleti, insanlarımızı, ihanete varan bir kötülük girdabı içine sokmak istiyorlar!

“İç savaş ha?”

Böyle bir facia

düşünülebilir mi?

Ey yüce Yaradan, sen güzel ülkemizi böyle çağ dışı düşüncelerle kafaları bozulmuş insanlardan kurtar! Amin!