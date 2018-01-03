‘İranlı zengin çocuklar’dan Atatürk paylaşımı

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan varlıklı çocukların hayatlarının mercek altına alındığı Instagram hesabı, "Rich Kids of Tehran" (Tahran'ın Zengin Çocukları) halk hareketinin devam ettiği ülkede Atatürk'e gönderme yapan bir mesaj paylaştı.

Başta İngiliz basını olmak üzere birçok mecrada dikkat çeken paylaşımlara sahip “Tahran’ın Zengin Çocukları” isimli Instagram hesabından bugün Mustafa Kemal Atatürk paylaşıldı.

123.000’i aşkın takipçisi olan Instagram hesabında İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan gençlerin lüks içindeki hayatları gözler önüne seriliyor. Özel uçakların önünde, teknelerde ve otomobillerin içinde çekilen ve lüks saatleri ve kıyafetleri içerisinde çekilen fotoğrafların paylaşıldığı hesapta bugün, siyah fon üzerine beyaz renklerle sadece bir cümle yer aldı.

Bugün hesaptan, “İran’ın gerçekten Atatürk’e ihtiyacı vardı” mesajı paylaşıldı. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.