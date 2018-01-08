Son dakika gelişmesi… Yunanistan’dan darbeci askerlerle ilgili karar

Yunanistan'da mahkeme, ülkeye kaçan darbeci asker Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebine yapılan itirazı değerlendirdi. Çipras hükümetinin itirazı kabul edildi ve yürütmeyi durdurma kararı alındı.

Atina Istinaf Mahkemesi 15 Temmuz darbesi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen iltica kararı konusunda yürütmeyi dondurdu ve Yunan hükümetinin talebini kabul etti.

Mahkemenin kararı hem kamu çıkarı hem de Özkaynakçı’nın çıkarı olarak belirtildi. İltica talebinin iptali talebi ise 15 Şubat tarihinde incelenecek. Bu karar ile darbeci asker tekrar gözaltında olacak ve gelecek haftalarda diğer 7 darbeci askerlerle ilgili alınacak kararlar için de benzer kararların alınması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye’ye iade edilmemesi iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden olmuştu. Daha sonra da darbeci askerlerden birinin Yunanistan’a yaptığı iltica talebinin de kabul edilmesi ipleri iyice germişti.

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Bu gelişmelerin ardından Çipras hükümeti, İltica Komisyonu’nun aldığı “iltica hakkı tanıma” kararına itiraz etmişti. Hükümetin bu itirazı için karar verildi. Yunan mahkemesi, hükümetin itirazını haklı buldu ve darbeci asker Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica hakkı için “yürütmeyi durdurma kararına” hükmetti.

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