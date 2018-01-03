Trump: Benimki daha büyük ve güçlü

Kuzey Kore lideri Kim'in "Nükleer düğme masamda" açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan yanıt gecikmedi.

Şimdi bu haberi okuyunca; aklınızdan ” Dünyayı kimler yönetiyor ” cümlesi geçeceğinden eminiz.

Kuzey Kore lideri Kim’in “Nükleer düğme masamda” açıklamasına ABD Başkanı Trump’tan yanıt gecikmedi.

Yeni yılın ilk günlerinde de ‘üstün bir Twitter performansı sergileyen’ ve ilk etapta Pakistan ile İran’a yüklenen ABD Başkanı Donald Trump için sıra Kuzey Kore’ye geldi.

TSİ gece yarısında bir dizi tweet atan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında kullandığı “Nükleer düğme masamda” ifadesine yanıt veren Trump, ‘kendi düğmesini’ övdü.

Trump, ilgili tweet’inde şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ‘Nükleer düğme masamda’ dedi. O bitik ve açlık çeken rejiminden biri lütfen kendisine söylesin: Benim de bir Nükleer Düğmem var ama onunkinden daha büyük ve daha güçlü. Ayrıca benim Düğmem çalışıyor!”

Evet, bu Tweet gerçek, gerçekten yazdı bunu…

Nükleer bomba atmayı, mahallede birbirine taş atan çocuklar gibi görüyorlar…

Trump, 2018’in ilk Kuzey Kore tweet’inde de Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye görüşme teklif etmesinde kendine pay çıkarmış ve Kim’e yine ‘Roket adam’ diye hitap etmişti: “Yaptırımlar ve ‘diğer’ baskılar Kuzey Kore üzerinde etkisini göstermeye başladı. Askerler tehlikeli biçimde Güney Kore’ye kaçıyor. Şimdi de Roket adam ilk defa Güney Kore ile konuşmak istiyor.

Kim, yeni yıl mesajında ülkesinin nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek ‘nükleer düğmenin daima masasının üzerinde’ olduğunu söylemişti. Kim “ABD ana karasının tümü nükleer saldırı menzilimizde. ABD bana ve ülkemize karşı asla bir saldırı başlatamaz” demişti.