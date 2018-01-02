15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? İşte yanıtı! Öğrencilerde yarı yıl (sömestr) heyecanı!

Yeni yıla girdiğimiz şu ilk günlerde öğrenci ve velilerin en çok sorduğu soru 15 tatil ne zaman? sorusu oluyor. Karnelerin ne zaman alınacağı sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler dışında pek çok insanı da ilgilendiriyor. Sebebi ise tatilde yaşanacak hareketlilik. İşte karneler ne zaman alınacak? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor sorularının cevabı....

Karneler için heyecanlı bekleiş sürüyor. 15 tatil ne zaman sorusu da gündemin en çok soruların sorularından biri. Malum tatile çıkacak aileler ve öğrenciler tatil zamanı piyasayı hareketlendiriyor. İşte karnelerin alım tarihi ve yarı yıl tatilinin başlayacağı gün.

Yeni yıla girmenin bir başka anlamı da öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sömestır (yarı yıl) tatiline hazırlanmak. İşte hazırlıklarını tamamlamak ve emin olmak için merak edilen 15 tatil ve karnelerin verileceği tarih.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

15 TATİL UZAYACAK MI?

MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.