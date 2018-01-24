Benzine zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde 8 kuruş zam yapılan benzine yine zam geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24 – 25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi.
Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 5,68 liradan 5,80 liraya, Ankara’da 5,72 liradan 5,84 liraya, İzmir’de ise 5,68 liradan 5,80 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatı 5.80’i geçerken marketlerde bir litre kola 2 lira 70 kuruşa satılıyor. 1 Litre süt 4 lira 35 kuruşa alınabilirken, yine 1 litrelik meyve suyu 3 lira 45 kuruş.