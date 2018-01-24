Benzine zam geliyor

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 12 kuruş zam geliyor. Yapılan bu zammın ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 5.84 liraya kadar çıktı. Eğer en basit hesaplamayla 8 kuruştan iki zam daha gelirse benzinin litre fiayatı 6 TL olacak.

Geçtiğimiz günlerde 8 kuruş zam yapılan benzine yine zam geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “25 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 24 – 25 Ocak tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir” denildi. İLGİLİ HABER Dizel araç mı benzinli araç mı almalıyız? Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul’da 5,68 liradan 5,80 liraya, Ankara’da 5,72 liradan 5,84 liraya, İzmir’de ise 5,68 liradan 5,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. BİR DEPO 290 TL Türkiye'de binek otomobiller ortalama 50 litre benzin alıyor. Yapılan bu son zammın ardından İstanbul'da deposunu fullemek isteyen bir vatandaş 290 TL, Ankara'da deposunu fullemek isteyen vatandaş 292 TL, İzmir'de deposunu fullemek isteyen vatandaş 290 TL ödemek zorunda. Benzinin litre fiyatı 5.80’i geçerken marketlerde bir litre kola 2 lira 70 kuruşa satılıyor. 1 Litre süt 4 lira 35 kuruşa alınabilirken, yine 1 litrelik meyve suyu 3 lira 45 kuruş.