Mobilyacılardan zamlara karşı imza kampanyası

Mobilyanın başkenti İnegöl’de ham maddeye iki yıl içerisinde gelen yüzde 70’lere varan zamlara tepki gösteren üreticiler, imza kampanyası başlattı.

Türkiye genelinde Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu öncülüğünde, İnegöl'de ise Mobilyacılar Odası öncülüğünde başlatılan imza kampanyası 28 Şubat'ta sona erecek. İnegöl'de ilk imzayı atan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, “Türkiye genelinde sesimizi Ankara duydu. Bu zamlar esnafımızı bezdirdi. Bize de gelen şikayetler var, eylem yapalım, işlerimizi durduralım diye. Ticaret Odası veya Mobilyacılar Odası üyesi olması fark etmez, tüm mobilyacılarımızdan imzaları bekliyoruz. İleri ki süreçte hukuki süreç de başlatacağız. Konunun takipçisiyiz. Son günlere bırakmadan imzalarımızı atalım” dedi.

‘ALICI DA ŞAŞKIN’

İki yıllık süreçte süngere yüzde 70'ler, sunta ve MDF'ye neredeyse her ay zam geldiğinin altını çizen Ayhan, “Ürün yok, devamlı zam var. Üretici de zor durumda. Alıcı da şaşkın, zamlardan dolayı. Ham madde üreticilerimize de ‘artık yeter' diyoruz. Zammın olduğuna mı sonra gelecek zamma mı üzülelim. Destek bekliyoruz. Neredeyse işini durduracak seviyeye gelen esnaflar var” şeklinde konuştu.

‘BU ZAMLARIN İZAH EDİLİR BİR TARAFI KALMADI’

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İmza kampanyasına destek veriyoruz. Artık bu zamların izah edilir bir tarafı kalmamıştır. Buna bir şekilde son verilmelidir. Biz bu süreçte gerekli mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BAKANIMIZ KONUYLA İLGİLENECEĞİNİ SÖYLEDİ’

Mobilya Sanayici Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de, “Bunlar önemli şeylerdir. Sektöre bakış açısının bilinmesi anlamında biz de destekliyoruz. Geçtiğimiz gün yapılan toplantıda Maliye Bakanımızla görüştük. Ham madde fiyatlarının yüksek olduğunu, Orman Genel Müdürlüğü’nün ham madde üretmekte sıkıntı çektiğini söyledik. Böyle olması halinde fiyatların her gün artacağını ifade ettik. Bakanımız konuyla ilgileneceğini söyledi. Bizler de en kısa zamanda odun fiyatlarının düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İHA