Şekerde işçi tuzağı

Şeker fabrikalarındaki 4 bin işçiye kamuda istihdam kapısının aralanması tepki çekti. Kararın fabrikaların üretimden koparılmasına zemin yaratacağı belirtildi.

Hükümetin satışa çıkardığı 14 şeker fabrikasında çalışan memur, işçi ve geçici işçilere sunduğu ‘ballı teklifin', üretime yönelik bir tuzak olacağından endişe ediliyor. Fabrikaların boşalmasına neden olabilecek bu teklife göre, fabrikası satılan bütün şeker işçileri dilerse kamu kurumlarına transfer olup masa başında çalışabilecek. Satılması düşünülen ülke genelindeki 14 şeker fabrikasında yaklaşık 4 bin civarında personel bulunuyor. Bu personelin bir kısmı memur, bir kısmı daimi işçi, bir kısmı da yılda sadece 6 ay çalışan geçici işçilerden oluşuyor. Hükümet, işçilerin özelleştirmeye karşı çıkıp eylemlere başlamasını önlemek için, kritik bir teklif paketi hazırladı. Paket, şeker üretiminde uzmanlaşmış işçilerin özelleştirme sonrası da fabrikalarda kalmasını sağlamaktan çok, üretime devam edeceği söylenen fabrikalardan adeta kopmasını teşvik ediyor.

İŞTE CAZİP TEKLİF

Fabrikalarda çalışan memurlar özlük hakları gereği özelleştirmeden etkilenmeyip memuriyetlerine Türkşeker'in diğer fabrikaları ya da diğer kamu kurumlarında devam edebilecekler. Özelleştirme İdaresi'nin yayımladığı teklif paketinde deneyimli daimi işçi ve geçici işçilere ise cazip bir fırsat sunuldu. Buna göre işçiler fabrikaları satılınca dilerlerse Türkşeker'in diğer fabrikalarına gidebilecekleri gibi, dilerlerse de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edilecekler. Yeni patronla çalışmak isteyen işçiler de, diledikleri zaman kamuya geçiş yapabilecekler.

FABRİKADA KİMSE KALMAZ

Memurların özelleştirme sonrasında memuriyeti bırakıp yeni şirkette işçi olmaları zaten beklenmiyor. Teklif, daimi ve geçici işçiler içinse tam anlamıyla ‘fabrikadan kaçış' fırsatı olarak değerlendiriliyor. Fabrikalarda 6 ay çalışıp 6 ay boşta kalan geçici işçiler özelleştirme sayesinde devlet güvencesiyle 6 ay yerine tam 12 ay devlette çalışma fırsatı yakalayacak. Daimi işçilerin de özel sektörde kalmak yerine devlet güvencesini tercih edip kamu kurumlarına geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.