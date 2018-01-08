Darphane gibi hoca: Şenol Güneş!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un 28 milyon euroyu bulan bonservis bedeli ile İngiltere'nin Everton takımına transfer olması, Teknik Direktör Şenol Güneş'in daha önce çalıştırdığı takımlarda yıldızlaştırdığı isimleri akla getirdi. İşte Güneş ile çalışıp fiyatını katlayan o isimler...

Avrupa’ya transfer olan Türk futbolcuların sayısında son dönemde artış yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Başakşehir’den İtalya’nın Roma takımına 15 milyon euro bedelle giden Cengiz Ünder’in ardından, Beşiktaş’ın golcü futbolsusu Cenk Tosun da 28 milyon euroyu bulan bonservis bedeli ile İngiltere’nin Everton takımına transfer oldu.

Cenk Tosun’un rekor bonservis bedeli ile Avrupa’ya transferinde en büyük pay hiç şüphesiz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in. Beşiktaş ile son iki sezonda şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, çalıştırdığı her takımda oyuncuların performansını ve piyasa değerini yükseltiyor. İşte Güneş’in yıldızlaştırdığı futbolculardan ilk akla gelenler…

FATİH TEKKE

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fatih Tekke 2006-2007 yılında Zenit'e 7 buçuk milyon euroya transfer oldu. Şenol Güneş aynı sezonun 7. Haftasında Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

BURAK YILMAZ

Burak Yılmaz'ın 1 buçuk milyon Euro olan bonservisi Şenol Güneş yönetiminde geçirdiği iki yılın ardından 12 milyon euroya çıktı. Burak Yılmaz Trabzonspor forması ile gol krallığı yaşadı. Galatasaray, Burak Yılmaz'ı sözleşmesinde yer alan 5 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanarak Trabzonspor’dan transfer etti.

ONUR KIVRAK

Onur Kıvrak da Şenol Güneş ile parlayan isimlerden biri. Trabzon'a geldiğinde 400 bin Euro piyasa değeri olan Onur Kıvrak, Güneş yönetiminde kariyerinin zirvesine çıktı. Milli takıma kadar yükselen Onur Kıvrak'ın bonservisi 2013 yılında 7 milyon euroya yükseldi.

EGEMEN KORKMAZ

Şenol Güneş'in Trabzonspor döneminde en başarılı oyuncularından biri de defans hattının değişilmez ismi olan Egemen Korkmaz'dı. Egemen 4 milyon Euro olan piyasa değerini 5 buçuk milyon euroya çıkardı ve Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Korkmaz'ın bonservisi 7 buçuk milyon euroya kadar yükseldi.

SELÇUK İNAN

Selçuk İnan, Şenol Güneş'in takımına Manisaspor'dan 4 milyon euroya katıldı. İnan, Trabzon'dan Galatasaray'a giderken ise piyasa değeri 8 buçuk milyon euroya çıktı.

ENGİN BAYTAR

Engin Baytar Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a 2 milyon euroya geldi. 2011-2012 sezonunda Galatasaray'a fiyatını ikiye katlayıp 4 milyon 200 bin euroya transfer oldu. Engin Baytar'ın şu anki piyasa değeri 50 bin Euro.

UMUT BULUT

Kayserispor'da ikinci baharını yaşayan Umut Bulut da Şenol Güneş'in değer kattığı isimlerden biri. 2009-2010 sezonunda Şenol Güneş'in Trabzon'una gelen Umut Bulut'un piyasa değeri 3 milyon 900 bin euroydu. Aradan geçen 2 sezonun ardından piyasa değerini 6 milyon euroya kadar yükseltip Fransa'nın Toulouse takımına gitti.

FERNANDAO

Şenol Güneş ile birlikte kariyerinin zirvesine çıkan bir diğer futbolcu da Fernandao oldu. Bursaspor forması ile Türkiye’ye gelen Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri, 2014 yılında 400 bin euro idi. Fernandao, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Türkiye’de gol kralı oldu ve piyasa değeri 8 milyon euroya kadar yükseldi. Fenerbahçe Fernandao’yu 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

OZAN TUFAN

Şenol Güneş’in Bursaspor’unda en çok konuşulan futbolculardan biri de hiç şüphesiz Ozan Tufan oldu. Tufan, 400 bin euro olan piyasa değerini 7 buçuk milyon euroya kadar yükseltti. Tufan’ın bu yükselişi dönemin transfer gözdelerinden biri olmasını sağladı. Daha sonra Fenerbahçe’ye 7 milyon euroya transfer olan Ozan Tufan, burada beklenen performası gösteremedi. Ozan Tufan en son, Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda yer almamasıyla gündeme geldi.

CEDRİC BAKAMBU

Şu anda İspanya’nın Villareal takımında forma giyen Bakambu da Şenol Güneş’in elinin değdiği oyunculardan biri. Bakambu’nun Bursaspor döneminde çalıştığı Şenol Güneş oyuncunun gelişmesinde önemli rol oynadı. Bursaspor Bakambu’yu 7 buçuk milyon euro bedelle Villareal’e sattı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Kongolu futbolcu, Şenol Güneş hakkında şunları söylemişti:

ʻʻ Kariyerimdeki yükseliş, Şenol Güneş ile çalışmakla başladı. Bursaspor'da kendisiyle çalıştığım sezon çok gol atmıştım. O, beni çok değiştirdi. Bana çok şey öğretti. Buraya gelmemde büyük katkısı olduğu için kendisine teşekkür ederim. Güneş, bana başka bir futbol vizyonu getirdi. Cedric Bakambu

JOSE SOSA

Avrupa’da önemli takımlarda forma giyen Jose Sosa’nın yolu, kariyerindeki yükselişin durduğu dönemde Beşiktaş’a düştü. 3.4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Jose Sosa, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli teknik adam ile birlikte yıldızını tekrar parlatan Arjantinli orta saha, 7 buçuk milyon euro bedelle İtalyan devi Milan’a transfer oldu. İtalya’da kadroya girmekte zorluk yaşayan Sosa, şu anda Trabzonspor forması giyiyor.

MARİO GOMEZ

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşırken hiç şüphesiz en büyük pay, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alman forvet Mario Gomez’e aitti. Bir dönem Avrupa’nın en çok konuşulan golcüleri arasında olan Gomez, İtalya’dan Beşiktaş’a, deyim yerindeyse sönmüş bir yıldız olarak geldi. Bir sezon önce yaşadığı sakatlık nedeniyle transferi çok tartışılan Gomez, gösterdiği performans ile adeta yeniden doğdu.

Beşiktaş tribünlerinin ‘Süper Mario’ lakabını taktığı Gomez, Şenol Güneş ile çalıştığı ilk ve tek sezonunda, siyah-beyazlı takımın ilk yabancı gol kralı unvanına sahip oldu. O sezon resmi maçlarda 28 gol atan Alman futbolcu, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma başarısını da gösterdi. Sezon sonunda Türkiye’den ayrılan Gomez, Beşiktaş’ta yakaladığı başarıların ardından tekrar milli takıma döndü ve Almanya ile Avrupa Şampiyonası’na katıldı.

CENK TOSUN

Ve son olarak Cenk Tosun… Geçtiğimiz hafta attığı imza ile Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun, 28 milyon euroyu bulan bonservis bedeli ile Türkiye’den Avrupa’ya giden en pahalı futbolcu oldu. Beşiktaş’ın bonservis ödemeden Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı ve o dönemde 4 milyon euro piyasa değeri olan nam-ı diğer Tosun Paşa, Beşiktaş macerasına ilk başladığı dönemde ilk 11’e girmekte zorlandı.

Şenol Güneş yönetiminde performansı sürekli artan Cenk Tosun, son iki sezonda Beşiktaş’ın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde grubunu nağmalup lider bitiren Beşiktaş’ın bu başarısında çok önemli bir paya sahip olan Cenk Tosun’un performansı, Everton’a olan transferinde büyük rol oynadı.