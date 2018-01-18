Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda faiz kararını açıkladı. Merkez politika faizini yüzde 8 seviyesinde sabit tuttu. Öte yandan geçtiğimiz Aralık ayında yarım puan artırılarak 12,75'e çıkan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizi de değiştirilmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 9.25, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini de yüzde 7.25, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 12.75'te bıraktı.

Merkez Bankası geçtiğimiz Aralık ayında geç likidite penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 12.25’ten 12.75’e çıkarmıştı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.

İLGİLİ HABER Merkez Bankası ters köşe yaptı!

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.