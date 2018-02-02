Park Residences Cadde’de kampanya

Bağdat Caddesi’nde yükselen Park Residences’ta TL fiyatları güncelliğini korudu. Enflasyon ve kur farkının fiyatlara yansıtılmadığı projede, konut alanların sadece son 6 aydaki döviz dalgalanmasından dolayı bile %20 kar ettiği vurgulandı.

Döviz kurlarındaki artışın henüz konut fiyatlarına yansıtılmaması sektöre kış gününde bahar havası yaşatıyor. Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, düzenlediği sohbet toplantısında, dövizde yaşanan hareketlenmeyi konut fiyatlarına yansıtmadıklarını ifade ederek, “Hem kurdaki, hem de enflasyondaki hareketlilik fiyatlarda yer almıyor. Dolayısı ile şu anda konut alan bu iki alanda da ayrıca kar sağlayacak. Zaten konutu alırken yaklaşık yüzde 20 değerinin altında almış olacak. Şu anda yapılacak en iyi yatırım konut sahibi olmak” dedi.

Modern konut, konaklama ve karma-kullanımlı projelerde sektördeki standartları yükseltmek hedefiyle faaliyetlerine devam eden İstanbul merkezli Birleşik Gayrimenkul, Bağdat Caddesi üzerinde yer alan Park Residences Cadde projesinde TL bazında yüzde 30 peşin 36 ay 0 faiz kampanyasıyla satışlar devam ediyor.

Basınla düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Çepni, döviz kurlarının mevcut durumuna karşın, TL bazında devam eden kampanyaları sonucunda projenin yüzde 40'nın satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

“20 dönümlük yeşil alan”

Çepni, sözlerine şöyle devam etti, Park Residences Cadde projesi, İstanbul‘un ve Kadıköy‘ün en gözde semtleri arasında yer alan Fenerbahçe, Caddebostan ve Suadiye‘yi de içine alan Anadolu yakasında eğlence, kültür ve sanat hayatının kalbinin attığı Bağdat Caddesi üzerinde yer alıyor. Mimari özellikleri, sosyal donatı alanları, sunduğu servis ve konforu ile kullanıcılarına ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıyor. Bağdat Caddesi gibi bir bölgede hiçbir projede olmayan özellikte 20 dönümlük dev bir yeşil alana sahip.”

“Bağdat Caddesi'nin en geniş evleri en kaliteli imkanlarıyla”

Park Residences Cadde projesinin toplam dört bloktan oluştuğunu vurgulayan Çepni, “Projemizin yüzde 60'ını Özelleştirme İdaresi'nin yaptığı ihale sonucunda satın aldık. Buna göre A ve B bloklarda 10. kata kadar yer alan daireler ile C ve D bloklar tamamen şirketimiz bünyesinde bulunuyor. Anadolu yakasının en büyük parklarından olan Özgürlük ve Göztepe parklarının projemizin hemen yanı başında olması sebebiyle Park Residences Cadde ismini seçtik. Bağdat Caddesi'nde yenilikçi, prestijli ve bulunduğu çevreye çok boyutlu değer katan bir projede oturmak isteyen, site hayatına geçmeyi tercih eden özellikle çocuklu aileler projemize ilgi göstermeye devam ediyor” diye konuştu.

“En küçük 1+1 daire 102 metrekare”

Park Residences Cadde projesi, kullanışlı ve geniş metrekareye sahip 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve penthouse gibi farklı büyüklükteki daire tipleri ile dikkat çekiyor. En küçük daire 1+1'ler 102 metrekare ve 117 metrekare olmak üzere ikiye ayrılıyor. En büyük daireler ise 350 metrekare büyüklüğe sahip olan 4+1'lerden meydana geliyor. Sosyal donatılarıyla da öne çıkan proje içerisinde ayrıca fitness salonu, yoga stüdyosu, aletli pilates alanı, spinning stüdyosu, kişiye özel meditasyon dersleri, spa, sauna, hamam, şok duşlar, dinlenme odası, concierge ve güvenlik hizmetleri, ısıtma sistemli açık yüzme havuzu, manzaralı lounge alanları, çocuk ve genç oyun odaları, toplantı odaları ve bir yürüyüş parkuru bulunuyor.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen proje, Bağdat Caddesi üzerinde halen devam eden küçük ölçekli projelerden farklı bir konumda yer alıyor. Park Residences Cadde, yapı kalitesiyle, merkezi lokasyonuyla, 360 derecelik İstanbul manzarasıyla, sosyal donatılarıyla ve tüm bunları benzerlerine oranla çok daha uygun koşullarla satışa sunmasıyla fark yaratıyor. Proje, yeni metro hatları ve Avrasya Tüneli gibi dev ulaşım projeleriyle beraber bölgenin değerine değer katıyor. Park Residences Cadde, Kalamış Marina, Büyük Kulüp – Cercle d'Orient, Moda Deniz Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü, Galatasaray Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü ve uluslararası markaların yer aldığı AVM'lere yakın bir konumda İstanbul'un kalbinde bulunuyor.