23 bin cinsel istismar suçu cezasız kaldı

CHP’li vekil Elif Doğan Türkmen, ürperten rakamı Meclis’E taşıdı. Adalet Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 2016 yılında cinsel istismar şikayetlerinin sayısı 29 bin 504 oldu. 15 bin 6’sı hakkında dava açıldı. Sadece 5 bin 846 şikayet hakkında sanıklara hapis cezası verildi.

Türkiye'de cinsel istismar vakalarında son 10 yılda yüzde 125 oranında artış var… Çocuk cinsel istismarında dünya sıralamasında 3'üncü sıradayız.. Son günlerde özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik yaşanan taciz olayları milleti ayağa kaldırdı… TBMM'nin gündemine oturan cinsel istismar olaylarının hukuk önünde sonuçsuz kaldığı belirlendi. Adalet Bakanlığı'nın resmi verilerine göre 2016 yılında 29 bin 504 kadın, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

‘iyi hal ve tahrik indirimi olmasın'

Bunlardan 15 bin 6'sı hakkında dava açıldı. Ancak sadece 5 bin 846 şikayet hakkında sanıklara hapis cezası verildi. Cinsel istismara uğrayan kadınların 23 bin 658 başvurusundan, hiçbir sonuç çıkmadı ve şüpheliler bir gün bile ceza almadı. CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen, vahim tabloyu TBMM gündemine taşıdı. Türkmen “Kadın cinayetlerinde de, kamuya mal olmayan tüm davalarda da ne yazık ki hem iyi hâl indirimleri hem de tahrik indirimleri uygulanmaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor'' dedi. Özgecan Aslan cinayetini hatırlatan CHP'li vekil sözlerini şöyle sürdürdü:

ÖZGECAN'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

“Cinayetin üzerinden üç yıl geçti ama ne yazık ki bu üç yıl içerisinde Türkiye'de kadın cinayetleri artarak devam etti, çocuk cinsel istismarı artarak devam etti ve çok kötü bir tesadüf, yine, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçu işlendi ve o çocuk hastaneden henüz tedavi edilerek taburcu oldu. Sanık tutuklandı, şu anda Adana Cezaevi'nin dışında bir yere gönderildi. Cezaevi saklanıyor. Artık ülkemizde 18 yaşın altındaki tüm çocuklarla ilgili olarak mutlaka ama mutlaka cinsel istismar suçunda rıza aranmaksızın en ağır cezanın verilmesi, kadın cinayetinde de artık ‘Kravatını taktı' diye hiçbir sanığa iyi hâl indiriminin uygulanmaması şarttır.”