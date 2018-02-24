Binlerce avukat Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminden ‘’Türkiye’’ adının çıkarılmasını istediği Türkiye Barolar Birliği, baro başkanları, TBB delegeleri ve binlerce avukat ile Anıtkabir’e çıkarma yaptı. Avukatlar cübbeleri ile aslanlı yoldan topluca yürüyerek, ulu önderin mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Anıtkabir özel defterini imzalayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, “Barolar ve Türkiye Barolar Birliği Türkiye'dir. Barolar Birliği Türkiye'nin birliğidir'' dedi ve deftere şunları yazdı:

‘'Dört bir yanımızı sarmış ateş çemberinden ülkemizin üzerine kurulan tüm senaryolardan çıkış yolu milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Hukukun üstünlüğü için bağımsız, tarafsız, güvenilir bir yargı zorunludur. Güvenilir bir yargının olmazsa olmaz şartı, avukatların bağımsızlığıdır. Avukatların bağımsızlığı ise bağımsız ve güçlü baroların varlığına bağlıdır''

‘'BAŞARACAĞIZ ÇÜNKÜ HAKLIYIZ''

Feyzioğlu, ‘'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi barolar ve Türkiye Barolar Birliği halkın avukatıdır. Biz cumhuriyet devriminin yılmaz savunucusu olan avukatlar hep birlikte başaracağız. Çünkü davamızda haklıyız” dedi.

Avukatlar daha sonra geniş bir katılımla Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda toplantı yaptı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yaptığı toplantıda baro başkanları veya avukatlar da konuşmalar yaptı.

